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Güney Afrika Cumhuriyeti'nde vaka sayısı 500 bini geçti
Güney Afrika Cumhuriyeti'nde, son 24 saatte 11 bin 107 kişide yeni tip koronavirüs (Covid-19) tespit edildi ve vaka sayısı 503 bin 209'a yükseldi.
Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede Covid-19 nedeniyle son 24 saatte 148 kişi hayatını kaybetti ve toplam ölüm sayısı 8 bin 153 oldu.
Güney Afrika Cumhuriyeti'nde son 24 saatte 11 bin 107 kişi virüse yakalanırken vaka sayısı 503 bin 209'a yükseldi, Covid-19 vakalarından 342 bin 461'i iyileşti.
Bugüne kadar toplam 3 milyon bin 985 test yapıldı.
En fazla vaka Gauteng bölgesinde görülürken en az vaka ve ölüm Northern Cape bölgesinde kaydedildi.
Güney Afrika Cumhuriyeti, Afrika'da Covid-19'un en fazla görüldüğü ülke olmayı sürdürüyor.
Etiketler: koronavirüs Güney Afrika Cumhuriyeti vaka sayısıSon Güncelleme: 2 Ağustos 2020 Pazar 01:55
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