Türk bilim insanları koronavirüs aşısında çığır açabilecek intranazal aşılama tekniği üzerinde çalışıyor. Tek doz uygulanabilen, oda sıcaklığında taşınıp saklanabilen intranazal aşı, burundan sprey şeklinde uygulanabiliyor. Uzmanlar, bulaşı da önlediğinden dolayı aşının salgını sona erdirebileceğini belirtiyor.

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, intranazal aşının aslında pandemiyi bitirebilecek tek aşı olduğunu söyledi.

Aşıda çok yakında insan deneylerine, yani Faz-1 aşamasına geçilmesi hedefleniyor.

Ceyhan, şunları söyledi:

"Burundan verilirse hastalığı taklit ederek solunum sisteminde bağışıklık oluşturacağı için direkt virüs solunum sisteminde girdiği andan itibaren bağışıklık sistemi karşı koyabilir ve virüsün size ulaşmasını engelleyebilir. Dolayısıyla siz de etrafa bulaştırmasınız."

Dünyadaki ilk intranazal aşı olacak

Türk bilim insanlarının girişimi sonuçlanırsa dünyadaki ilk intranazal koronavirüs aşısı olacak.

Sonbahardan beri çok sayıda firmanın bunun üzerinde çalıştığını dile getiren Ceyhan, 11 Ocak'ta bir Amerikan firmasının ilk defa Faz-1 çalışmalarına başladığını, onun sonuçlarını beklediklerini söyledi.

Yılda 250 milyon doz üretilebilecek

Üretim verimliliği yüksek olan bu aşıdan sadece 1 tesiste, yılda 250 milyon doz üretilebilecek.