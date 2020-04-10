Haber Giriş: Kaynak: Reuters
Endonezya'da can kaybı 306'ya yükseldi
[Fotoğraf: Reuters]
Endonezya'da koronavirüs nedeniyle 26 kişi daha hayatını kaybetti. 219 yeni vaka tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 3 bin 512, can kaybı sayısı ise 306 oldu.
Endonezya Sağlık Bakanlığı, ülkede 219 yeni koronavirüs vakası tespit edildiğini, 26 hastanın da hayatını kaybettiğini açıkladı.
Bakanlık Yetkilisi Achmad Yurianto, son rakamlarla beraber ülkedeki toplam vaka sayısının 3 bin 512, hayatını kaybedenlerin sayısının ise 306'ya yükseldiğini belirtti.
Etiketler: vaka sayısı koronavirüs Endonezya covid-19Son Güncelleme: 10 Nisan 2020 Cuma 13:01
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