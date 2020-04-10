Ukrayna Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, 311 kişide daha virüse rastlanmasıyla vaka sayısının 2 bin 203'e yükseldiği belirtildi. Açıklamada, iyileşenlerin sayısının 61'e, ölü sayısının 12 artarak 69'a çıktığı aktarıldı.

İçişleri Bakanlığı da halkın kiliselere gitmesine kısıtlama getirerek, Paskalya Bayramı'nda ayinlerin canlı yayımlanacağını duyurdu.

Kırgızistan'da hastalarının 34'ü 15 yaşın altında

Kırgızistan'da 18 kişide daha koronavirüs tespit edilmesiyle vaka sayısı 298 oldu.

Öte yandan bir hasta yaşamını yitirdi ve koronavirüs kaynaklı ölüm sayısı 5'e yükseldi. Ülkede 22 bin 554 test yapıldı.

Kırgızistan Sağlık Bakan Yardımcısı Madamin Karatayev, ilaç konusunda dışa bağımlı ülkede şimdilik sorun yaşanmadığını, 3 aylık ilaç stokuna sahip olduklarını bildirdi. Karatayev, ülkedeki koronavirüs hastalarının 34'ünün 15 yaşın altında olduğunu açıkladı.

Özbekistan'da ekonomik tedbirler alındı

Özbekistan'da, salgının ekonomiye etkisini azaltmak amacıyla işletme, iş adamı ve tüketicilerin yaklaşık 2 milyar dolar değerindeki kredisinin ödeme süresi 1 Ekim'e ertelendi.

Hükümet, istihdam sağlanması için de 415 milyon dolar ödenek ayırdı.

Öte yandan ülkede 42 kişide daha koronavirüs tespit edildi ve vaka sayısı 624'e ulaştı. Bugüne kadar 3 kişinin öldüğü, 38 kişinin ise iyileştiği Özbekistan'da, 84 bin 281 kişi karantinada tutuluyor. Virüs vakalarını tespit etmek için ülkede 78 bin 906 test yapıldı.

Gürcistan'da 16 yeni vaka

Gürcistan'da da 16 yeni vaka tespitiyle toplam sayı 230'a çıktı. Bugüne kadar koronavirüs kaynaklı 3 ölümün yaşandığı ülkede iyileşen hasta sayı 54'e yükseldi.

Ermenistan'da ölü sayısı 11 oldu

Ermenistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 16 kişide daha virüs tespit edilmesiyle vaka sayısı 937'ye ulaştı. Ölü sayısı 1 artarak 11 oldu.