Haber Giriş: Kaynak: AA
Dünya genelinde koronavirüste son durum
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
İletişim Başkanlığı, dünya genelinde yeni tip koronavirüsün (COVID-19) görüldüğü ülkelerdeki vaka, ölüm ve taburcu sayılarını açıkladı.
İletişim Başkanlığı'nın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan COVID-19'un dünya genelinde bulaştığı kişi sayısının 1 milyon 250 bini geçtiği, 68 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği, 257 binden fazla kişinin iyileştiği belirtildi.
Ülkelere göre, saat 22.00 itibarıyla koronavirüs vaka, ölüm ve taburcu sayıları şöyle:
[Grafik: İletişim Başkanlığı]
Etiketler: kovid-19 koronavirüs İletişim Başkanlığı covid-19Son Güncelleme: 5 Nisan 2020 Pazar 23:21
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