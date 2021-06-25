Türkiye'nin ilk yerli aşısı Turkovac'ta Faz-3 çalışması, gönüllülerle devam ederken, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın Faz-2 aşamasında gönüllü olduğu, virüs benzeri parçacıklara dayalı (VLP) aşının da mutasyonlara karşı yüksek oranda etkili olduğu kaydedildi.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Savaşçı, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) COVID-19 Türkiye Platformu çatısı altında çalışmaları süren, yerli VLP temelli aşıda önemli gelişmenin yaşandığını söyledi.

Faz-2 aşamasındaki VLP aşısının bütün mutasyonlara karşı etkili olacağını kaydeden Savaşçı, Bütün bu mutasyonlardan etkilenmeyecek şekilde 6 tane izotopu koruyucu etkisi var. Dolayısıyla mutasyonlardan etkilenmeyecek. Sonbaharda yetişirse VLP aşımız, bizim için insanlık için dünyamız için kurtarıcı aşı olarak görmekteyim. Bu teknoloji dünyada sadece ülkemizde mevcut. Dolayısıyla biz en önde gideceğiz bu anlamda" diye konuştu.

"Herhangi bir yan etki açıklanmadı"

Savaşçı, VLP aşısı faz çalışmalarında şu ana kadar ciddi yan etkiye rastlanılmadığını belirterek, "Bakanımız da yaptırdı, herhangi bir yan etki açıklanmadı. Umduğumuz gibi koruyuculuk oranı yüksek olursa mekanizma olarak da en çok mutasyonun olduğu 6 tane epitopu da etkilemediği için çok güçlü varyantlara karşı etkili olabileceğini düşündüğümüz aşı yapısında olduğu için çok umutluyuz. VLP aşısının Faz-2 çalışmalarına geçip, Faz-3 çalışmalarından sonra da etkinlik yüksek olursa mutasyonlara karşı da çok yüksek oranda etkili olacağını düşünüyoruz." dedi.

"Son çalışmalarda özellikle inaktif aşının etkinliği biraz düşük kalıyor"

Savaşçı, dünyada kullanılan koronavirüs aşılarının, mutasyonlarla etkinliğinin düştüğüne dikkat çekerek, şunları söyledi:

"Son çalışmalarda özellikle inaktif aşının etkinliği biraz düşük kalıyor. Zaten ilk dozda yüzde 25 etkinlik vardı, ikinci dozdan sonra yüzde 70'in üzerine çıkıyordu; ama varyantlara karşı ne yazık ki koruyuculu şüpheli boyutta. BioNTech aşısı halen koruyucu ama ikinci dozdan sonra yüzde 95 civarında koruyan BioNTech aşısında da 'delta plus' dediğimiz mutasyon biraz daha bulaşıcı mutasyon, bunda da BioNTech aşısının etkinliğinin yüzde 70'lere kadar düştüğüne yönelik bazı çalışmalar, veriler elde etmeye başladık.

Bu tabi bizi biraz endişeye sevk ediyor bu anlamda ama ülkemizde son dönemde BioNTech aşısı uygulandığı için sağlık çalışanlarında da BioNTech ve Sputnik V aşılanma programına geçileceği için sağlık çalışanları başta olmak üzere halkımızı bu anlamda korumuş olacağız" diye konuştu.