Diyarbakır Valiliği'nden yapılan açıklamada, İl Hıfzısıhha Kurulu'nun 7 Nisan'da aldığı 21 nolu kararla, yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgınının ilde yayılmasını önlemek, vatandaşların sağlığına olumsuz etkilerini asgari seviyeye düşürmek, salgında en etkili mücadele olan sosyal mesafeyi sağlamak amacıyla ilave bazı ilave tedbirler alındığı belirtildi.

Alınan tedbirler şöyle sıralandı:

- Hurdacılık faaliyetlerinin tümü geçici bir süreyle durduruldu.

- Mahalle, sokak, işyeri önü gibi yerler ile umuma açık tüm yerlerde seyyar semaverde, tepside, seyyar çay ocağıyla vb. şekilde çay sunumu ve satışı geçici süreliğine yasaklandı.

- Her türlü ayni yardımların sosyal mesafeyi engelleyeceği ve hastalık yayma riski oluşturacağından Valilik izni olmadan ilgili tüm çalışmaların yasaklanmasına karar verildi.

İşyerlerine çalışma saati düzenlemesi

- İl genelinde yarından itibaren geçerli olmak üzere sağlık ve lojistik destek getirenler, gıda tedarik eden işyerleri, eczane ve sağlık kuruluşları dışındaki işyerlerinin 08:00-18:00 saatleri arasında kontrollü olarak faaliyetlerine izin verilecek, bu saatler dışında bu yerler kapalı olacak.

Sur'a 4 kontrol naktası

- Sur ilçesinde 4 adet kontrol noktası oluşturularak 08:00-18:00 saatleri arasında araç giriş/çıkış hareketleri kontrollü olarak sağlanacak. İlçe girişinde ürün ve ticaret lojistik tedarik faaliyetlerine yönelik araçlar dışındaki özel araçların yasaklanması kaydıyla Dağkapı, Tekkapı, Çiftkapı, Urfakapı ve Mardinkapı giriş yasak, çıkışlar serbest olacak şekilde araç kontrol noktaları kurulacak.

- Sur ilçesinde yaya kontrol noktası olarak Nebi Camii, Balıkçılarbaşı, Urfakapı, Kervansaray olmak üzere 4 adet kontrol noktası kurulacak.

- Bağlar ilçesinde Medine Bulvarı ile Nükhet Coşkun Caddeleri arasında kalan yerlerde yaya kontrol noktaları kurulacak.

- Ergani ilçesinde İş Bankası önünden başlamak suretiyle bankalar bölgesini takiben Dicle yolu kesişimine kadar olan Ziya Gökalp Caddesinde yaya kontrol noktaları kurulacak.

- Silvan ilçesinde Gazi Caddesinde yaya kontrol noktaları kurulacak.

- Kayapınar ilçesinde Huzurevleri Caddesi Dr. Sıtkı Güral caddesinde yaya kontrol noktaları kurulacak.

- Bismil ilçesinde İstasyon Caddesinde yaya kontrol noktaları kurulacak.

- Yenişehir ilçesinde Ofis semtindeki Ekinciler Caddesi ile Gevran Caddesinde Yaya kontrol noktaları kurulacak.

Maske dağıtılacak

- Belirlenen noktalarda İl Emniyet Müdürlüğü'nce Güvenlik Ekipleri'nin kurulmasına, Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı'nca maske ve dezenfektan dağıtımının ve kullanımının sağlanmasına, Sağlık ekiplerinin bulundurularak koruyucu ekipmanla çalışmasının sağlanarak geçiş yapan vatandaşlara ateş ölçümü ve gerekli bilgilendirmenin yapılmasına karar verildi.

Sosyal mesafeye uymayana ceza

- İlçe Kaymakamlıklarınca anılan yaya kontrol noktalarında ve cadde boyunca görevlendirilen personel aracılığıyla vatandaşlar sosyal mesafe kuralına uyulması için ikaz edilecek. Uymayanlar hakkında gerekli cezai işlem uygulanacak.

- Tüm kamu kurumlarında çalışan personellerin maske takması zorunlu hale getirildi.