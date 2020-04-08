Hollanda Başbakanı Mark Rutte ve Sağlık Bakanı Hugo de Jonge, dün akşam düzenledikleri görüntülü basın toplantısıyla yeni tip koronavirüse ilişkin açıklamalarda bulundu.

Rutte, söz konusu uygulamanın COVID-19 taşıyan kişilerin takip edilmesini sağlayarak virüsün yayılmasını engelleyeceği ve bu sayede daha sıkı karantina şartlarına gerek kalmayacağını dile getirdi.

Uygulamanın bluetooth teknolojisiyle çalışacağını, daha önce COVID-19'a yakalanmış kişilere yaklaşıldığında uyarı vereceğini söyleyen Rutte, hastalık belirtisi taşıyanların da uygulama üzerinden doktorlara ulaşabileceğini anlattı.

Daha önce Fransa da yeni tip koronavirüsle (COVID-19) mücadele kapsamında, insanları akıllı telefon uygulaması üzerinden takip etmeyi planladığını açıklamıştı.

"Uygulamayı ne kadar fazla kişi indirirse o kadar iyi olur"

Sağlık Bakanı Hugo de Jonge, uygulamanın herkes için zorunlu olup olmayacağına ilişkin soruya, "Uygulamayı ne kadar fazla kişi indirirse o kadar iyi olur." yanıtını verdi.

Uygulamanın ne zaman hayata geçirilebileceğinin henüz belli olmadığını vurgulayan De Jonge, "Mevcut vaka sayıları, bu uygulamaya geçmenin gerekli olduğunu gösteriyor." dedi.

Sosyal medyada, söz konusu uygulamanın insanların özgürlüklerini kısıtlayacağına ve özel hayatın gizliliğini ihlal edeceğine yönelik endişeler dile getiriliyor.