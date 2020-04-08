Haber Giriş: Kaynak: AA
Afganistan'da Taliban militanları 7 köylüyü öldürdü
[Grafik: TRT Haber]
Taliban militanları Afganistan'ın kuzeyindeki Belh vilayetinde 7 sivili kaçırarak öldürdü.
Belh Emniyet Müdürlüğü sözcüsü Adılşah Adil, militanların, Belh'in Şolgara ilçesine bağlı Çerhai Nahr-i Surh köyü sakinlerinden 7 kişiyi kaçırarak kurşuna dizdiğini açıkladı.
Adil, öldürülenlerden 1'inin çocuk olduğunu bildirdi.
Etiketler: Afganistan talibanSon Güncelleme: 8 Nisan 2020 Çarşamba 16:22
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