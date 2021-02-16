Yeni tip koronavirüsü (COVID-19) geçirdikten sonra birtakım kişilerde sorunlar devam edebiliyor. Bu durum, daha çok akciğerlerinde tutulumu olan ve ciddi kronik rahatsızlığı olan kişilerde görülüyor.

Konuyla ilgili detayları İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Erelel anlattı.

Koronavirüsün dünyanın yeni tanıştığı bir virüs olduğunu aktaran Erelel, koronavirüsün aslında domino etkisi yarattığını söyledi. Koronavirüsün vücuda girdikten sonra bazı mekanizmaları çalıştırarak bazı tablolara yol açabildiğini kaydetti.

"Taburcu olan hastaların yüzde 10'u tekrar hastaneye başvuruyor"

Erelel, "Koronavirüs nedeniyle tedavi olup başarılı bir şekilde hastanelerden taburcu olan hastaların yaklaşık yüzde 10'u tekrar hastaneye başvurmak zorunda kalıyor. Ne yazık ki bazı hastalar hastaneye bile başvurmadan evlerinde veya işyerlerinde hayatlarını kaybedebiliyorlar." dedi.

Solunum sistemi açısından bakıldığında, solunum sisteminde iki önemli yapı olduğunun altını çizen Erelel, bunlardan birinin hava kesecikleri denilen alveoller, diğerinin de buraya kan taşıyan ve oksijenlenmesini sağlayan, oksijeni alıp vücuda dağıtan damar sistemi olduğunu söyledi.

Erelel, şu bilgileri paylaştı:

"Koronavirüs, endotel dediğimiz hücrelerde hasar oluşturuyor. Bu iki sistemde de endotel var. Alveol içerisindeki endotel hasarında, alveol içerisine proteinden bir zengin madde birikiyor. Halk arasında akciğerleri bembeyaz olmuş veya bizim buzlu cam görüntüsü dediğimiz tablo meydana geliyor. Bu tablo filmlerde akciğerlerin beyazlaması şeklinde gözüküyor ve sonuçta kişi almış olduğu havayı kanına taşıyamıyor, yani oksijensiz kalıyor, solunum yetersizliğine giriyor. Bu en önemli problemlerden birisi."

"Tedavi gören hastaların yüzde 60'ı bunlarla karşılaşıyor"

Hasta ilk yattığı andan itibaren bunlara yönelik tedavi verdiklerini aktaran Erelel, bazılarının tedaviye rağmen ilerleyebildiğini, başka ilaçlarla araya girmek zorunda kaldıklarını ve bunun yaştaki sıkıntılardan biri olduğunu kaydetti.

Bir diğer sorunun ise akciğer damarlarındaki endotelin hasarına bağlı olarak damarlarda pıhtı oluşması olduğunu dile getiren Erelel, şunları söyledi:

"Biz buna akciğer embolisi ediyoruz. Solunumsal açıdan baktığımızda bu iki tablo, koronavirüs nedeniyle, özellikle akciğer tutulumu nedeniyle yatırılarak tedavi edilmiş olan hastalarda 'Post COVID' dediğimiz veya COVID sonrasındaki sendrom dediğimiz tablo en fazla karşılaştığımız bulgular. Genel olarak baktığımızda, diğer bulguları, diğer organ sistemlerini de kattığımızda ne yazık ki koronavirüs nedeniyle tedavi gören hastaların yüzde 60'ı bunlarla karşılaşıyor.

Bu, solunum açısından nefes darlığı, öksürük, aldığı havanın kendisine yetmemesi veya benzer şikayetlerin kalp yönünden de oluşması gibi çeşitli nedenler olabiliyor. Bunların hepsini biz İstanbul tıp fakültesi bünyesindeki COVID İzlem Merkezinde takip ve tedavilerini yapıyoruz."

Haber: Fatma Demir Turgut