Filistin Sağlık Bakanlığı yetkilisi Usame en-Neccar, konuya ilişkin açıklamasında, mutasyona uğramış bu virüsün çocuklarda da görülebileceği uyarısında bulunarak, halka Bakanlığın aldığı tedbirlere uyma çağrısı yaptı.

10 bin doz aşı alındı

Filistin Sağlık Bakanlığı 4 Şubat'ta 10 bin doz "Sputnik V" aşısı aldığını duyurmuş ve tarih belirtmeksizin gelecek günlerde, yeni bir aşı grubunun Filistin'e ulaşacağını bildirmişti.

Son verilere göre, 537’si Gazze Şeridi’nden 2 bin 133 kişi COVID-19 nedeniyle hayatını kaybetti, 53 bin 593'ü Gazze Şeridi’nde olmak üzere işgal ve abluka altındaki Filistin topraklarında vaka sayısı 190 bin 316'ya yükseldi.