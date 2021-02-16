Haber Giriş: 16 Şubat 2021 Salı 11:39Son Güncelleme: Kaynak: AA
Filistin’de mutasyonlu koronavirüs saptandı
Batı Şeria'da yaşayan 139 kişide İngiltere varyantı koronavirüs tespit edildi.
Filistin Sağlık Bakanlığı yetkilisi Usame en-Neccar, konuya ilişkin açıklamasında, mutasyona uğramış bu virüsün çocuklarda da görülebileceği uyarısında bulunarak, halka Bakanlığın aldığı tedbirlere uyma çağrısı yaptı.
10 bin doz aşı alındı
Filistin Sağlık Bakanlığı 4 Şubat'ta 10 bin doz "Sputnik V" aşısı aldığını duyurmuş ve tarih belirtmeksizin gelecek günlerde, yeni bir aşı grubunun Filistin'e ulaşacağını bildirmişti.
Son verilere göre, 537’si Gazze Şeridi’nden 2 bin 133 kişi COVID-19 nedeniyle hayatını kaybetti, 53 bin 593'ü Gazze Şeridi’nde olmak üzere işgal ve abluka altındaki Filistin topraklarında vaka sayısı 190 bin 316'ya yükseldi.
Etiketler: Koronavirüs Filistin Devleti
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