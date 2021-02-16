Haber Giriş: 16 Şubat 2021 Salı 11:52Son Güncelleme: Kaynak: AA
DSÖ Direktörü açıkladı: Vakalar 5 haftadır düşüşte
[Fotoğraf: Reuters]
Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, COVID-19 vakalarının 5 haftadır düşüş eğiliminde olduğunu açıkladı.
Ghebreyesus,"Bu yıl şimdiye kadar haftalık olarak bildirilen vaka sayısı, 4 Ocak haftasında 5 milyondan fazla vakadan 8 Şubat haftasında 2,6 milyon vakaya, yani sadece 5 haftada neredeyse yarı yarıya düştü." ifadesini kullandı.
Ghebreyesus, bu rakamların, basit halk sağlığı önlemlerinin, varyantların varlığında bile COVID-19'a karşı işe yaradığını gösterdiğine işaret ederek şu mesajı paylaştı:
"Şimdi önemli olan bu eğilime nasıl tepki vereceğimiz. Yangın sönmedi ama boyutunu küçülttük. Herhangi bir cephede onunla savaşmayı bırakırsak, geri gelecek."
Etiketler: Koronavirüs Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ)
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