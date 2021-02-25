Çinli özel şirket CanSino Biologics ve kamu şirketi Sinopharm'ın COVID-19 aşıları da geniş kapsamlı kullanım için şartlı onaylandı.

Her iki aşının da halihazırda acil durum için seçilmiş insan grupları arasında kullanıldığı belirtildi.

Yüzde 68,28 oranında etkili

CanSino'nun aşısı özel bir şirket tarafından üretildi ve tek dozluk kullanıma sahip ilk COVID-19 aşısı oldu. Bu aşının yüzde 65,28 oranında etkili olduğu belirtildi.

Ad5-nCoV adlı aşı, 2020 Haziran ayından bu yana, Çin Merkez Askeri Komisyonu bünyesindeki Sağlık Hizmetleri Bürosu tarafından orduda acil kullanım için onaylanmıştı.

5 ülkede 40 bin gönüllü denedi

CanSino'nun CEO'su Xuefeng Yu, aşılarının yaklaşık 150 bin askeri personele verildiğini, 5 ülkede (Pakistan, Meksika, Şili, Arjantin ve Rusya) 40 binden fazla gönüllü üzerinde denendiğini ve Meksika ile Pakistan tarafından onaylandığını söyledi.

Yüzde 72,51 oranında etkili

Sinopharm'ın yan kuruluşu Wuhan Institute of Biologics'ten yapılan açıklamada da aşının, yüzde 72,51 oranında etkili olduğu ve Birleşik Arap Emirlikleri ile birkaç ülkede daha son test aşamasından geçtiği açıklandı.

Çin, daha önce Sinovac tarafından üretilen CoronVac aşısını yaygın kullanım için onaylamıştı.