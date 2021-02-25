Yeni bir araştırmaya göre, COVID-19'un B.1.526 adlı yeni türüne ilk olarak geçen yıl kasım ayında kentte toplanan örneklerde rastlandı.

Araştırmacılar, virüsün yeni türünün, aşının etkinliğini azaltabilecek bir mutasyon olabileceğinden endişe duyuyor.

Mutasyona uğrayan bu virüs türünün mart sonunda ABD genelindeki en yaygın virüs türü olması bekleniyor.

ABD'de COVID-19 verilerinin derlendiği Johns Hopkins Üniversitesi verilerine göre, şimdiye kadar 28 milyondan fazla kişi virüsten etkilenirken, 505 binin üzerinde kişi de hayatını kaybetti.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'ne (CDC) göre ise 66 milyondan fazla kişiye COVID-19 aşısı yapıldı.