Haber Giriş: 25 Şubat 2021 Perşembe 18:24Son Güncelleme: Kaynak: AA
Barış Pınarı bölgesinde onarılan okullar eğitime açıldı
[Fotoğraf: MSB]
Barış Pınarı bölgesinde Türkiye tarafından onarımları yapılan okullar eğitime açıldı.
Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşıma göre, Tel Cenneb ve Vadha köylerindeki okulların onarımları yapıldı.
Eğitim ve öğretime hazır hale getirilen okullar, düzenlenen törenle hizmete açıldı.
Barış Pınarı bölgesinde bulunan Tel Cenneb ve Vadha köylerinde okulların onarımları yapıldı. Eğitim ve öğretime hazır hâle getirilen okullar düzenlenen törenle hizmete açıldı.#MSB #TSK pic.twitter.com/jlhD2anXb5— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) February 25, 2021
Etiketler: Barış Pınarı Harekatı Milli Savunma Bakanlığı
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