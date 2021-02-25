Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından basın toplantısı düzenledi.

'Yerinde karar' dönemine geçildiğini söyleyen Fahrettin Koca, "Çin aşısı için hiçbir şekilde aracı firmaya bir kuruş ilave verilmemiştir" dedi.

Türkiye'ye özgü bir mutasyon olmadığını belirten Bakan Koca, "Mutasyonun bazı bölgelerde etkisini göstermeye başladığını gözlemliyoruz, özellikle Doğu Karadeniz bölgesinde" dedi.

Bakan Koca'nın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Artık yerinde karar dönemine giriyoruz. Aşılama programımız başarıyla ilerliyor. 8 milyon doz aşı seviyesine ulaştık. Aşılamada ilk aşamanın sonuna yaklaştık. Tedarik ve planlamada sorunumuz yok. Kendi aşımıza sahip olmak bu süreçte daha güvenli olacak. Aşı olduğumuz gün koruma başlamıyor. İlk aşılama olduktan 42 gün sonra güvenli oluyor. Nüfusun yüzde 60'ını tamamlamadan güvenli olamayız.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Artık yerinde karar dönemine geçiyoruz.https://t.co/IKVEiLuF5l pic.twitter.com/SuGQdjgO9G — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) February 25, 2021

Bazı illerimizde mutasyona özel planlarımız var. Bazı illerimizde daha geç normalleşme süreci olacak. Tedbir halen en güçlü silahımız.

İllerimizin risk düzeylerini düşük, orta, yüksek ve çok yüksek olarak belirleyeceğiz. Risk durumlarına göre iş kollarımızın faaliyet serbestliği konusunda Bilim Kurulumuzun çalışmasını, Cumhurbaşkanlığı Kabinemize arz edeceğim

Güvenlik kuvvetleri bu süreçte denetimlerini artıracak. Milletimizin sağlık ve sıhhati için var gücümüzle çalışacağız.

Kılıçdaroğlu'nun aşı iddiası

Dünyada aşı savaşı yaşanıyor. Ticari sır olarak kalması gereken bilgilerin ifşa edildiği bir dönemdeyiz. Biz aşıyı dünyadaki bütün ülkelerin aldığı fiyattan en ucuza alan ülkeyiz. Bu aşı sadece birçok devlete satılıyor. Biz en ucuza alan ülkeyiz. Teminat olmadan aşıyı almayacağımızı söylemiştim. Eğer Faz-3 çalışmasında olumlu sonuç almasaydık biz bunu almayacaktık. Bunu teminat altına aldık.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Aşıları en ucuza alan ülkeyiz. Bu iddiamızın arkasındayız.https://t.co/IKVEiLuF5l pic.twitter.com/sp47b6Gm9c — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) February 25, 2021

"Görüşmeleri Sinovac firmasıyla yaptık"

Vergiyle ilgili hiçbir sorun yok. Bizim verdiğimiz ücreti firma 'ben aldım' diyor. Biz devlet olarak görüşmeleri Sinovac firmasıyla yaptık. Bu firmanın tek distribütör ve yetkili bir firma var. Hiçbir aracı firmayla görüşmedik, altını çizerek söylüyorum. Firmanın Türkiye distribütörü "bizimle görüşmeler bizimle yapıldı, ticari ilişkiyi biz sağladık" diyor. Bunu için biz ekstra bir ücret ödemiyoruz, temsil ediyor firmayı. Vatandaşlarımızın aklı neden bulandırılmak isteniyor?

Sayın muhalefet lideri bu durumu bana açıp sorabilirdi. Yok mu böyle bir iletişim anlayışı? Bizim vatandaşımıza veremeyeceğimiz hiçbir hesabımız yok.

Önümüzdeki aylar aşıya daha rahat ulaşacağımızı söyleyebilirim. Eşit davranarak bu başarıyı elde etmemiz gerekiyor. Siyasi arenaya taşımama noktasında kararlı olacağım.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Hiçbir şekilde aracı firmaya ilave ücret verilmedi.https://t.co/IKVEiLuF5l pic.twitter.com/tcrnpgm75A — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) February 25, 2021

"Türkiye'ye özgü mutasyon virüs yok"

Bugün Bilim Kurulu'nun gündeminde daha çok illerdeki kısıtlamalar vardı. Tam kapanmayı düşünmüyoruz. Mutasyonun bazı yerlerde etkisini gösterdiğini görüyoruz. Bu mutasyonun artışı daha çok İngiltere mutantı. Bulaşıcılığı daha çok olan bir mutant. 49'a yakın bir Güney Afrika mutant var ülkemizde. Türkiye'de bize özgü yeni bir mutant yok. Mutasyonun bazı bölgelerde etkisini göstermeye başladığını gözlemliyoruz, özellikle Doğu Karadeniz bölgesinde.

"BioNTech aşısı 4,5 milyon Mart sonu gelecek"

BioNTech ile ilgili ilk etapta gelebilecek aşı miktarı 800 bin olacak, toplam 4,5 milyon. 5 milyona tamamlanması için de çaba sarf edilecek.

Rus aşısının Türkiye'de üretimiyle ilgili bir çalışma olabilir. Astrazeneca firmasıyla da görüşüyoruz, önümüzdeki günlerde ön sözleşme yapabiliriz.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Mayıs ayı sonuna kadar 20 yaş üstünü aşılamak istiyoruz.https://t.co/IKVEiLuF5l pic.twitter.com/Jy7Hx3R5k6 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) February 25, 2021

"Mayıs sonuna kadar 52,5 milyon aşılama hedefliyoruz"

Bizim için önemli olan 20 yaş üstü nüfusumuz belli. Nisan, en geç Mayıs sonuna kadar 105 milyon aşıya erişeceğimizi biliyoruz. Bu ne demek 52,5 milyon insanımızın aşılanması demek. En geç Mayıs ayına kadar bu sayıyı yakalamak istiyoruz. Mayıs sonuna kadar 20 yaş üzerini aşılamak istiyoruz.

65 yaş üzerinde aşılama oranına göre illerde bu anlamda bir esneme olabilir.

Gözler pazartesi günü kabine toplantısında

Kabinede kısıtlama önerileri tartışılacak. Sayın Cumhurbaşkanımız kabine kararına göre bilgilendirme yapacak. Biz önerilerimizi yapacağız. Bazı parametrelerle kademelendirmenin nasıl olabileceği üzerine bugün görüştük. Eğitim dahil olmak üzere kademeli normalleşme kabine toplantısında görüşülecek.

Yerli aşı çalışmaları

Faz-2 çalışmasına bir aşımız geldi. Toplam 200 kişinin 84'ünün aşıları yapıldı. İkinci dozdan sonra Faz-2'nin Nisan ayında biteceğini, Nisan sonunda da Faz-3 aşamasına geçileceğini düşünüyoruz."

(Liselerde yüz yüze sınavlar) COVID-19 riski olmayan illerde sorun olmayacak, riskli illerle ilgili nasıl ve ne zaman yapılması gerektiği kabinede ele alınacak.