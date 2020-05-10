Haber Giriş: Kaynak: AA
Brezilya'da 730 kişi daha hayatını kaybetti
Güney Amerika ülkesi Brezilya'da, yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle son 24 saatte 730 kişi hayatını kaybetti.
Brezilya Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede Covid-19 yüzünden ölenlerin sayısı 730 artışla 10 bin 627'ye yükseldi.
Ülkede Covid-19'un görüldüğü kişi sayısı da 10 bin 611 artarak 155 bin 939'a çıktı.
Nüfusu 210 milyona yaklaşan Brezilya, Latin Amerika'da Covid-19 salgınından en çok etkilenen ülke konumunda bulunuyor.
Bölgede ilk Covid-19 vakası ve virüs kaynaklı ölüm de Brezilya'da gerçekleşmişti.
Etiketler: Brezilya koronavirüs ölü sayısı vaka sayısıSon Güncelleme: 10 Mayıs 2020 Pazar 01:28
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