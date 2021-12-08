BioNTech/Pfizer açıklamaya göre, laboratuvar çalışması sonuçları, şirketler tarafından üretilen aşının 2 dozunun Omicron varyantı karşısında daha az etkili olduğunu gösterdi.

Laboratuvar çalışmasında, aşının 3'üncü dozunun Omicron'u nötralize edici antikorlar sağladığı ortaya konuldu.

Şirketler, laboratuvar sonuçlarının öncü bulgular olduğunu vurgulayarak, gerekirse sadece Omicron varyantına yönelik bir aşıyı da Mart 2022'ye kadar hazır edebileceklerini duyurdu.