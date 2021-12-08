Haber Giriş: 8 Aralık 2021 Çarşamba 15:38Son Güncelleme: Kaynak: AA
BioNTech: Koronavirüs aşısında hatırlatıcı doz Omicron'a karşı koruyor
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Pfizer ile BioNTech'in geliştirdiği koronavirüs aşısının 2 dozunun, Omicron varyantına karşı yeterli antikor sağlamayacağı ve hatırlatıcı 3'üncü doz aşının varyantı nötralize ettiği bildirildi.
BioNTech/Pfizer açıklamaya göre, laboratuvar çalışması sonuçları, şirketler tarafından üretilen aşının 2 dozunun Omicron varyantı karşısında daha az etkili olduğunu gösterdi.
Laboratuvar çalışmasında, aşının 3'üncü dozunun Omicron'u nötralize edici antikorlar sağladığı ortaya konuldu.
Şirketler, laboratuvar sonuçlarının öncü bulgular olduğunu vurgulayarak, gerekirse sadece Omicron varyantına yönelik bir aşıyı da Mart 2022'ye kadar hazır edebileceklerini duyurdu.
Etiketler: Delta Varyantı Koronavirüs Koronavirüs Aşısı Mu Varyantı
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