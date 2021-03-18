Almanya'da geliştirilen BioNTech aşısının numuneleri getirildi. Sinovac gibi onun da 2 haftalık kontrol süreci olacak.

Kontroller tamamlandıktan sonra 4,5 milyon doz aşının uygulamaları başlayacak.

2 haftalık kontrol süreci olacak

Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, "Türkiye tıbbi ilaç ve cihaz kurumu tarafından bir denetime tabi tutulacak bu denetim sırasında da aşının yarılanma ömrü saklama koşulları bize sunulanla aynı aşı olup olmadığı ile aşının etkinliği değerlendirilecek" dedi.

Kimlere uygulanacak?

BioNTech aşısı da 2 doz şeklinde sırası gelen herkese yapılacak. Aşılamada sırası gelenler gittiği kuruluşta hangi aşı varsa onu yaptıracak. İlhan, "15 gün 20 günlük bir zaman diliminde olanlar BioNTech aşısı olacaktır" dedi.

BioNTech ve Sinovac aşılarının üretim şekli farklı ama koruyuculuk düzeyleri yakın.

Koruyuculuk düzeyleri aynı

Her ikisinin de yüzde 80'den fazla koruyucu olduğunu belirten Prof. Dr. İlhan, "Her ikisi de yüzde 80’den fazla ağır hastalık geçirmeyi koruyor orta hafifler düzeyinde de yüzde 70'ler düzeyinde koruyorlar" açıklamasını yaptı.

Yan etkileri var mı?

İki aşının da kısa vadede yan etkilerinin benzer olduğunu söyleyen Mustafa Necmi İlhan, "Daha yeni üretim teknolojisi olduğu için BioNTech uzun vadeli yan etkilerini var mıdır diye soru işaretleri akla geliyor. Kısa vadeli yan etkilerine baktığımızda sinovacdan çok bir farkı yok" açıklamasını yaptı.

BioNTech aşılarının Sinovac'tan farklı olarak eksi 70 derecede tutulması gerekiyor.