COVID-19 mu mevsimsel alerji mi? Bahar aylarının gelmesiyle birlikte bu soru daha sık soruluyor. Mevsim alerjisinden muzdarip olanların çoğu bu ikilemi yaşıyor. Mart ayıyla birlikte sıkça görülmeye başlayan alerjik rahatsızlıkların bazı semptomları COVID-19’la benzerlik gösteriyor.

Alerji ve COVID-19 hangi semptomlarla birbirinden ayrılıyor? Alerjik astımı olanlar koronavirüsten nasıl etkileniyor? Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi olan Alerji ve İmmünoloji Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. İsmet Bulut, TRT Haber’e anlattı.

[Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi olan Alerji ve İmmünoloji Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. İsmet Bulut]

Hastaların alerjik öyküleri değerlendiriliyor

“Polen mevsimi” olarak da anılan bahar aylarında pek çok kişi burunda dolgunluk, tıkanıklık, geniz akıntısı, hapşırma gibi şikayetlerde bulunuyor. Prof. Dr. İsmet Bulut, bu şikayetlerle gelenlere nasıl bir tedavi uygulandığını şu sözlerle ifade ediyor:

“Hastaya öncelikle şunu soruyoruz: Geçen yıl mart, nisan, mayıs ve haziran aylarında aynı sıkıntıları yaşıyor muydun? ‘Evet’ diyorsa geçmişte yapılan değerlendirmelerine bakıyoruz. Eğer ilk defa geliyorsa, alerji testlerini yapıyoruz. Duyarlılığını ortaya koyup hangi polene alerjisi olduğunu tespit ediyoruz.”

Bu belirtilerin, koronavirüs belirtilerine benzerliği, kimi zaman paniğe sebep olabiliyor. Ancak her iki hastalıkta, belirtiler kadar ayrılan yönler de bulunuyor. Bunları doğru şekilde saptamak büyük önem taşıyor. Prof. Dr. İsmet Bulut, alerjik riniti ve koronavirüsü birbirinden ayıran semptomları şöyle anlatıyor:

“COVID-19’da ciddi bir burun tıkanıklığı oluyor. Alerjik rinitte olduğu gibi geniz akıntısı, öne akıntı olmaz. COVID-19’da ciddi bir baş ağrısı ve boğaz ağrısı da görülüyor. Yine yutkunma güçlüğü, eklem ve kas ağrıları, halsizlik de oluyor. Tat ve koku kaybı yaşanıyor. Bunlar alerjik rinitte görülmüyor.”

Alerjik astımı olanların durumu

Hastaların -alerjik riniti olsun olmasın- tüm bu belirtilerle karşılaştıklarında vakit kaybetmeden hekime başvurması gerektiğini ifade eden Prof. Dr. Bulut, “Alerji mevsimine girdik. Bu belirtilerle karşılaştıklarında COVID-19’a yormayabilirler, karıştırabilirler. Bu mevsimde yoğun olarak mevsimsel alerji, polen alerjisi nedeniyle polikliniğimize baş vuruyorlar” diyor.

Alerji sorunu yaşayanların, COVID-19’a yakalandığında hastalığın nasıl seyrettiği de merak uyandıran bir soru. Prof. Dr. Bulut, bu ayrıntıyla ilgili olarak şöyle konuşuyor:

“Alerjik, bilhassa da alerjik astımlı olanların COVID-19’u nasıl geçirdiği klinik çalışmalarda gösterildi. İlk etapta ‘Ağır atlatırlar mı?’ diye endişemiz vardı. Bilimsel çalışmalar, uzman görüşleri, bizim kinik gözlemimiz alerjik astımlı bireylerin COVID-19 enfeksiyonunu daha hafif atlattığı yönünde. Bizim kliniğimiz gibi diğer büyük referans merkezlere baktığımızda da alerjik astımı olan hastaların COVID-19’a yakalandığında çok hafif atlattıklarını gördük.”

Tedbirler elden bırakılmamalı

Uzmanlar, COVID-19 açısından önemli ek sıkıntılar yaşanmamasının bir rehavet nedeni olmaması gerektiğini vurguluyor. Çünkü hastalığın kimde, nasıl seyredeceği belli olmayabiliyor. Prof. Dr. Bulut, önlemlere devam etmenin önemine vurgu yapıyor:

“Hassasiyetimize devam edeceğiz. Maske, mesafe, hijyen korunma önlemlerini sürdüreceğiz.”

Bir hastada COVID-19’dan şüphelenilmesi halinde zaman kaybetmeden ilgili bölümlere sevk ettiklerini söyleyen Prof. Dr. Bulut, “Sağlık kuruluşlarımızda tüm teşhis ve tedavi ekipmanları bulunuyor. Hastalar, tedavi edilerek kötü sondan kurtuluyor” diyor.

