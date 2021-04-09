Aşılamanın yüzde 2'sinden daha azı Afrika'da yapıldı
Dünya genelinde yapılan koronavirüs aşılarının yüzde 2'sinden daha azı Afrika'da uygulandı.
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Afrika Direktörü Dr. Matshidiso Moeti, birçok Afrika ülkesinde yeterli aşılama yapılamadığına dikkati çekti.
Toplam aşılamanın yüzde 2'sinden daha az
Atılan adımlara rağmen birçok Afrika ülkesinde COVID-19 ile mücadelede çok az ilerleme kaydedildiğini söyleyen Moeti, dünya genelinde yapılan yaklaşık 700 bin doz COVID-19 aşısının yüzde 2'sinden daha azının Afrika kıtasında uygulandığını açıkladı.
Moeti, "Kısıtlı stoklar ve tedarikte yaşanan sorunlar, COVID-19 aşılarının kıtadaki birçok insana ulaşmasını engelliyor" dedi.
Kıtaya 30 milyondan dozdan fazla COVID-19 aşısı ulaştığı bilgisini paylaşan Moeti, bunun 13 milyonunun yapıldığını sözlerine ekledi.
Afrika'da COVID-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı 115 bine yaklaştı
Vaka sayısının 4 milyon 338 bin 109 kişiye ulaştığı kıtada, iyileşenlerin sayısı 3 milyon 887 bin 311'e yükseldi.
Kıta genelinde COVID-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 114 bin 914'e yükseldi.