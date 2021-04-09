Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Afrika Direktörü Dr. Matshidiso Moeti, birçok Afrika ülkesinde yeterli aşılama yapılamadığına dikkati çekti.

Toplam aşılamanın yüzde 2'sinden daha az

Atılan adımlara rağmen birçok Afrika ülkesinde COVID-19 ile mücadelede çok az ilerleme kaydedildiğini söyleyen Moeti, dünya genelinde yapılan yaklaşık 700 bin doz COVID-19 aşısının yüzde 2'sinden daha azının Afrika kıtasında uygulandığını açıkladı.

Moeti, "Kısıtlı stoklar ve tedarikte yaşanan sorunlar, COVID-19 aşılarının kıtadaki birçok insana ulaşmasını engelliyor" dedi.

Kıtaya 30 milyondan dozdan fazla COVID-19 aşısı ulaştığı bilgisini paylaşan Moeti, bunun 13 milyonunun yapıldığını sözlerine ekledi.

Afrika'da COVID-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı 115 bine yaklaştı

Vaka sayısının 4 milyon 338 bin 109 kişiye ulaştığı kıtada, iyileşenlerin sayısı 3 milyon 887 bin 311'e yükseldi.

Kıta genelinde COVID-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 114 bin 914'e yükseldi.