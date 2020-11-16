AK Parti Malatya Milletvekili Ahmet Çakır, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Çakır, "Vücut kırgınlığımız nedeniyle eşimle birlikte yaptırmış olduğumuz Covid-19 test sonucumuz pozitif çıktı. Çok şükür genel durumumuz iyi. Tedavimiz evde devam ediyor. Rabb'im tüm hastalarımıza Eş-Şafi ismi şerifi hürmetine şifa versin inşallah. Dua eder, dualarınızı beklerim" ifadesini kullandı.