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AK Parti Malatya Milletvekili Ahmet Çakır koronavirüse yakalandı
[Fotoğraf: AA]
AK Parti Malatya Milletvekili Ahmet Çakır, yeni tip koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.
AK Parti Malatya Milletvekili Ahmet Çakır, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
Çakır, "Vücut kırgınlığımız nedeniyle eşimle birlikte yaptırmış olduğumuz Covid-19 test sonucumuz pozitif çıktı. Çok şükür genel durumumuz iyi. Tedavimiz evde devam ediyor. Rabb'im tüm hastalarımıza Eş-Şafi ismi şerifi hürmetine şifa versin inşallah. Dua eder, dualarınızı beklerim" ifadesini kullandı.
Vücut kırgınlığımız nedeniyle eşimle birlikte yaptırmış olduğumuz Covid-19 test sonucumuz pozitif çıktı. Çok şükür genel durumumuz iyi. Tedavimiz evde devam ediyor.
Rabbim tüm hastalarımıza Eş-Şafi ismi şerifi hürmetine şifa versin, inşallah...
Dua eder, dualarınızı beklerim
Etiketler: KoronavirüsSon Güncelleme: 16 Kasım 2020 Pazartesi 12:10
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