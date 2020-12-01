Yeni tip koronavirüs (COVID-19) vaka sayısının 13 milyonu aştığı, 300 bine yakın koronavirüs kaynaklı can kaybının görüldüğü ve 93 bin gibi rekor sayıda insanın bu nedenle hastaneye kaldırıldığı ABD’de, ulusal bayram olan Şükran Günü (Thanksgiving) tatili için yapılan seyahatlerde büyük azalma var. Geçen yılın aynı dönemine göre seyahat sayısı yarıdan daha fazla bir düşüş gösterdi. Ancak bu yine de hatırı sayılır bir uçuş olduğu gerçeğini değiştirmiyor.

Oysa sağlık yetkilileri, ABD’lileri Şükran Günü tatilinde seyahat etmekten kaçınmaları konusunda uyarmıştı.

ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü Dr. Anthony Fauci, Şükran Günü'nden sonraki haftalarda vaka sayılarında ciddi artış olabileceğini de özellikle vurgulayarak uyarılarını yaptı.

[Fotoğraf: Getty]

ABD Ulaştırma Güvenliği İdaresi (TSA) verilerine göre, Şükran Günü civarındaki 1 hafta boyunca ABD havalimanlarından yaklaşık 1 milyon yolcu uçtu. Yani salgın, Amerikalıları durdurabilmiş değil.

20, 22 ve 25 Kasım civarlarındaki 3 günde yolcu hacmi 1 milyonu bile aştı.

Bu, geçen yılın Şükran Günü haftasında günlük kaydedilen yaklaşık 2 milyon yolcudan çok daha az olsa da pandeminin ilk zamanlarında seyahat eden Amerikalılardan bir hayli fazla. O zaman konuşulan yolcu sayısı yaklaşık 100 bindi.

ABD’de kasım ayının 4. perşembesi kutlanan ve geçen sene 25 Kasım’a denk gelen Şükran Günü’nde, 2019’da 2 buçuk milyonu aşkın kişi uçarken, bu yıl bu sayı 1 milyonu biraz geçti.

[Grafik: TRT Haber / Hafize Yurt]

Bu yılki tarih olan 26 Kasım için 500 binden fazla kişi seyahat ederken, geçen yılki sayı bundan neredeyse 1 milyon fazlaydı.

Sağlık yetkilileri, özellikle 65 yaş üstü insanlar olmak üzere büyük aile buluşmalarından endişe ediyor.

Bu seyahatlerin COVID-19 vakalarında beklendiği gibi bir dalgaya neden olup olmayacağı ise aralık ayının ilk haftalarında ortaya çıkacak.