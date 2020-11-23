Haber Giriş: 23 Kasım 2020 Pazartesi 10:25Son Güncelleme: Kaynak: AA
ABD'liler Şükran Günü için havaalanlarına akın etti
[Fotoğraf: Reuters (Arşiv)]
ABD'de Şükran Günü için tatil planı yapan çok sayıda kişi, salgın uyarılarına rağmen havaalanlarına akın etti.
Ülkede 2 milyondan fazla kişi, tatil ve seyahat planlarının iptal edilmesi çağrısına uymadı.
Havaalanlarındaki aşırı yoğunluğun koronavirüs salgınının seyrini daha kötü hale getirebileceği uyarısı yapılmıştı.
En fazla vaka ve ölümün görüldüğü ABD'de 12 milyon 588 bin 661 kişide COVID-19 tespit edildi, salgın nedeniyle 262 bin 696 kişi hayatını kaybetti.
Etiketler: ABD Koronavirüs
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