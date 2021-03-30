ABD Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan verilerde, ülkedeki 25 eyalet ile başkent Washington D.C’de COVID-19 vakası nedeniyle hastaneye yatışlarda son bir hafta bir önceki haftaya kıyasla ortalama yüzde 1,8'lik artış oldu.

Michigan’da bu oran yüzde 50'lere, South Dakota'da ise yüzde 40’lara kadar çıktı.

Hastaların büyük bir kısmı 65 yaş üstü

Hastaneye kabul edilen COVID-19 hastası her 3 kişiden 2’sinin 65 yaşın altında olduğuna ve hastaların önemli bir kısmının aşılamanın yüksek olduğu bölgelerden geldiği belirtildi.

COVID-19 verilerinin derlendiği Johns Hopkins Üniversitesi kayıtlarına göre, ABD’de COVID-19 vaka sayısı 30 milyon 300 bine, can kaybı da 550 bine yaklaşmış bulunuyor.