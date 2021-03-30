“Bugün COVID-19’u yenme mücadelesinde devasa bir adım atıyoruz” ifadesini kullanan New York Valisi Andrew Cuomo, aşı tedarikinin hala sınırlı olduğunu hatırlatarak, vatandaşlardan aşı olma konusunda sabırlı olmalarını ve randevu almadan aşı merkezlerine gitmemelerini istedi.

Eyalette, yarın itibarıyla 30 yaş ve üstü kişiler, 6 Nisan itibarıyla ise 16 yaş ve üzerindeki herkes aşı yaptırabilecek.

New York’ta 5 milyondan fazla kişi ilk doz aşıyı yaptırdı

ABD'de COVID-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) verilerine göre, New York’ta ilk doz aşıyı yaptıranların sayısı 5 milyon 900 bine, ikinci dozu vurulanların sayısı da 3 milyon 400 bine yaklaştı.

Ülke genelinde yapılan aşı sayısı ise 93 milyonu ilk doz, 51 milyonu ikinci doz olmak üzere 144 milyonu geçti.