Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nde (BMGK) Suriye'deki insani durumun görüşüldüğü oturumda konuşan ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, 13,4 milyon kişinin yani her 3 Suriyeliden 2'sinin insani yardıma muhtaç olduğuna dikkati çekti.

Suriyelilerin yüzde 60'ının açlık riski ile karşı karşıya olduğuna işaret eden Blinken, yardım için bir yol bulunması gerektiğini vurguladı:

“Biz bu koltuklarda oturuyoruz, konuşuyoruz, ülkelerimizi temsil ediyoruz ama gerçekten anlamlı bir şey yapıp harekete geçecek ortak insanlığı kalbimizde bulamıyoruz. Farklılıklarımıza rağmen bu insanlara yardım etmek için bir yol bulmalıyız, bu bizim sorumluluğumuz ve yerine getirmezsek bize yazıklar olsun.”

“Öncüpınar ve Al Yarubiyah sınır kapıları tekrar açılmalı”

Blinken, Suriyelilere bir an önce yardımların ulaşması için geçen sene Rusya’nın itirazı üzerine kapanan ve sınır ötesi yardımların girdiği Öncüpınar ve Al Yarubiyah sınır kapılarının tekrar açılması çağrısında bulundu.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Mark Lowcock, Suriye'de açlığın önlenmesi için daha fazla insani yardıma ve bu yardımların gönderileceği daha fazla sınır kapısına ihtiyaç olduğunu vurguladı.

“Uluslararası toplum olarak insan hakları ihlallerine son veremedik”

Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu da oturumda konuşma yaptı.

Sinirlioğlu, rejimin kendi halkına açtığı savaşın üzerinden 10 yıl geçtiğini anımsatarak, “Uluslararası toplum olarak hala Suriye'deki şiddete ve insan hakları ihlallerine son veremedik. Ülke içinde yerinden edilenlerin ve mültecilerin sayılarının katlanarak artmasını durduramadık ve Suriye'de yardıma muhtaçlara yeteri kadar insani yardım sağlayamadık" dedi.

“Suriye'ye yardım sağlayan BM mekanizması yenilenmezse yeni kitlesel göç olabilir”

Sinirlioğlu, Suriye'ye sınır ötesi yardımlara olanak sağlayan BM mekanizmasının yenilenmemesi halinde yeni bir kitlesel göç ile karşı karşıya kalınabileceği uyarısı yaptı.

İnsani yardımların girişini rejimin onayına bırakmanın zaman kaybı ve beyhude bir girişim olacağını söyledi.

Türkiye, güvenlik sorunu ve insani sonuçlarla karşı karşıya

Türkiye’de yarım milyon Suriyeli bebeğin doğduğunu ve sığınmacıların yüzde 86’sının güvenli olmadığı için ülkelerine dönmek istemediğini aktaran Sinirlioğlu, Suriye'deki krizin neden olduğu tüm güvenlik sorunu ve insani sonuçlarla Türkiye'nin karşı karşıya olduğunu hatırlattı.