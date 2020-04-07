ABD'de Çin'den gelen mallara uygulanan gümrük tarifelerinin koronavirüsle mücadeleyi engellediğine dair eleştiriler yapılırken, küresel piyasada tıbbi malzemeler ve koruyucu ekipmanlara talepte büyük artış yaşanmasından dolayı birçok ülke bu ürünleri tedarik etmekte zorlanıyor.

Benzer tedarik sorunlarının yaşandığı ABD'de, Temsilciler Meclisi ve Senatoda bazı isimler, bu aksaklıkların sebebini ortaya koymak için harekete geçti.

Yetkililer, koronavirüs ile mücadele kapsamında ihtiyaç duyulan bazı malzemelerin tedarikinde yaşanan aksaklıklarla ilgili hızlı bir inceleme süreci başlatılması için adım attı.

İhtiyaç duyulan malzemelerle ilgili rapor talep edildi

ABD Temsilciler Meclisi Yollar ve Araçlar Komitesi Başkanı Demokrat Richard Neal ile Senato Finans Komitesi Başkanı Cumhuriyetçi Chuck Grassley, söz konusu ürünlerin kaynak ülkeleri ile gümrük vergilerinin sınıflandırılması ve oranlarıyla ilgili rapor sunması için ABD Uluslararası Ticaret Komitesine (ITC) 30 Nisan'a kadar süre verdi.

Yetkililer, raporun, komitelerin ve ABD Ticaret Temsilciliğinin (USTR), "uygun bir eylem planı" yapması için yardımcı olacağını belirtti. Ancak konuyla ilgili detaylı bilgi vermedi.

Grassley ve Neal pazartesi günü, ITC Başkanı David Johanson'a gönderdikleri mektuplarında, “Yeni tip koronavirüsün getirdiği zorluklarla mücadele ederken, COVID-19 pandemisinde tedavi ve diğer süreçleri işletirken ihtiyaç duyulan ekipman ve malzemelerin tedarikinde yaşanan aksaklık ve eksikliklerin bu zorlukları büyük ölçüde derinleştirdiğinin farkındayız” ifadelerini kullandı.

USTR 20 Mart'ta, Çin'den ithal edilen ve pandemi ile mücadelede kullanılabilecek malların gümrük tarifelerinden muaf tutulması için talep oluşturma sürecini başlatarak, işletme ve şahısların önünü açmıştı.

Donald Trump yönetimi, birtakım Çin malları için vergi muafiyeti getirmişti. Ancak yönetim, pandeminin ekonomiye etkisini hafifletmek için bazı Amerikan şirketlerinin, Çin'den gelen tüm mallara uygulanan tarifelerin 90 gün boyunca askıya alınması yönündeki taleplerini reddetmişti.