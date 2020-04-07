ABD ile Çin arasındaki "ticaret savaşı" kapsamında, her iki ülkenin diğerinden ithal edilen bazı mallara vergi tarifeleri uygulamasından sonra, bazı ürünlerin ticareti sekteye uğramıştı. Sıvılaştırılmış doğal gaz da bu sektörlerden bir tanesi.

Ancak Çin'in yaklaşık 1 yıl önce ABD'den gelen sıvılaştırılmış doğal gaza uygulamaya başladığı yüzde 25 oranındaki vergiye muafiyet uygulamaya başlamasıyla bu ticaret yeniden canlandı.

Reuters haber ajansına göre, Çin'in bazı ithalatçı şirketlere tanıdığı muafiyetten sonra 2019'un mart ayından bu yana ilk kez doğal gaz taşıyan 4 tanker, ABD'den Çin'e doğru yola çıktı.

Tankerlerin, nisan sonu ya da mayıs başında varış noktasına ulaşması bekleniyor.

Bazı kaynaklar da vergi muafiyeti kararını doğruladı

Çin'deki 3 kaynak da yönetimin bazı sıvılaştırılmış doğal gaz ithalatçılarına vergi muafiyeti tanıdığını doğruladı. Ancak bu muafiyetten faydalanan şirketlerle ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

Kaynaklara göre, ithalatçı şirketlerin bu muafiyetten faydalanabilmek için aylık başvuru yapması gerekiyor. Ayrıca her işlemden sonra yetkili mercilerin bilgilendirilmesi gerekiyor.

Yüzde 25 oranındaki tarifelerin söz konusu şirketler için sınıflandırıldığını belirten kaynaklar, yüzde 10 oranındaki KDV vergisinin uygulanmaya devam ettiğini de vurguladı.

Vergi tarifelerinin uygulanmasından sorumlu olan Çin Maliye Bakanlığı, konuyla ilgili iletilen soruları henüz yanıtlamadı.

ABD ile Çin, aralarındaki ticaret savaşını sona erdirmek amacıyla başlattıkları müzakereler sonucu ön anlaşmaya varmıştı. “1'inci aşama” olarak bilinen anlaşma 14 Şubat'ta yürürlüğe girmişti.

Anlaşma kapsamında Çin, ABD’den daha çok mal ve hizmet satın almayı taahüt etmişti.

Pekin'in 2017 rakamlarını baz alarak, önümüzdeki 2 yıl içinde ABD’den satın aldığı mal ve hizmet tutarını en az 200 milyar dolar artırması öngörülüyor.

Asya'daki sıvılaştırılmış doğal gaz fiyatlarında, geçtiğimiz hafta Hindistan gibi ana tüketicilerin talebinde yaşanan azalmadan dolayı, tarihi bir düşüş gerçekleşmişti.

Çin ise koronavirüs salgınının ekonomiye olumsuz yansımalarını azaltmak için bazı bölgelerdeki belli kısıtlamaları kaldırmaya başladı. Kimi kaynaklara göre bu, talepte artışa neden olabilir.