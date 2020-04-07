Haber Giriş: Kaynak: DHA
Yunan askeri, sığınmacıların yakıtını alarak deniz ortasında bıraktı
Muğla'nın Bodrum ilçesinden Yunanistan'ın Kos adasına geçmeye çalışan 17 sığınmacının bindiği botun yakıtını alan Yunan askeri, onları deniz ortasında bıraktı. Göçmenler Türk sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.
Bu sabaha karşı İçmeler bölgesinden lastik botla denize açılan 17 sığınmacı, Bodrum açıklarındaki Karaada'nın güneyine geldikleri sırada Yunan Sahil Güvenlik botu tarafından durduruldu.
Yunan askerleri, sığınmacıların lastik botunun yakıtını aldıktan sonra denizin ortasında kaderlerine terk etti.
Sığınmacılar, Türk sahil güvenlik ekiplerinden yardım istedi. Kısa sürede bölgeye ulaşan Bodrum sahil güvenlik ekibi, göçmenleri kurtardı.
Bodrum Limanı'na getirilerek işlemleri yapılan sığınmacıların İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderilecekleri öğrenildi.
Etiketler: Muğla yunan askerleri bodrum göçmenSon Güncelleme: 7 Nisan 2020 Salı 14:14
Sıradaki Haber
Avrupa'dan İtalya itirafı: Desteğimiz yetersizdi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz