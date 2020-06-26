Sinema tiyatro ve diğer kültürel etkinliklerle ilgili alınması gereken önlemler
Kültürel etkinlikler, çok sayıda insanı bir araya getiriyor. Bu da koronavirüse karşı önlem almayı zorunlu kılıyor. Sağlık Bakanlığının hazırladığı rehberde tedbirler detaylı olarak anlatılıyor.
Genel tedbirler:
• Sinema, tiyatro ve diğer kültürel etkinliklerin yapıldığı yerlerin girişine COVID-19 önlemleri ile ilgili afişler asılmalı.
• Sinema, tiyatro ve diğer kültürel etkinliklerde personel ve izleyicilerden ateş, öksürük, burun akıntısı, solunum sıkıntısı belirtileri olan, COVID-19 tanısı alan ve temaslısı olanlar içeriye alınmamalı, tıbbi maske takılarak COVID-19 yönünden değerlendirilmek üzere sağlık kurumuna yönlendirilmeli.
• Biletleme işlemlerinin tüm aşamaları mümkün olduğunca online ortamda yapılabilecek şekilde düzenlenmeli.
• Online biletlerin etkinlik yerinin girişlerinde teması engellemeye yönelik barkod veya karekodlu olmasına önem verilmeli.
• Online biletleme esnasında organizasyonda alınacak COVID-19 önlemleri ile ilgili bilgilendirme yapılmalı. Bilet iptal talepleri online ortamda yapılabilmeli.
• Gişeler, gösteri alanlarının girişi, bekleme alanlarının ulaşılabilir yerlerinde el antiseptiği veya en az yüzde 70’lik alkol içeren kolonya bulundurulmalı.
• Gişe sırasında kalabalık oluşmasını engellemek için şeritlerle tek kişilik sıralar oluşturulmalı, her sıra arasına da en az 1 metre mesafe koyulmalı. Gereken yerlerde zemine aralarında en az 1 metre mesafe olacak şekilde yer işaretleri yerleştirilmeli.
• Yapılacak ödemelerde mümkün olduğunca temassız ödeme tercih edilmeli.
• Giriş ve çıkışlar kişilerin birbirleriyle temasını engelleyecek şekilde düzenlenmeli.
• Girişlerde kişiler sıra ile içeriye alınmalı ve sırada durulması gereken alanlar, aralarında en az 1 metre mesafe olacak şekilde yer işaretleriyle belirlenmeli.
• Giriş ve çıkışlar için ayrı kapılar kullanılmalı; bu mümkün değilse aynı kapı şeritle ayrılmalı, zeminde tek yönlü gidiş-geliş işaretleri konulmalı.
• Girişlerde güvenlik nedenli elle üst ve çanta aramalarından kaçınılmalı, güvenlik aramalarında uygun cihazlar kullanılmalı, olabildiğince yakın temastan kaçınılmalı.
• Güvenlik görevlilerinin yüz yüze temas olasılığını azaltmak için camlı kabinlerde bulunmaları önerilir. Böyle bir imkan yoksa, giriş yapanlarla güvenlik görevlileri arasında en az 1 metre mesafeyi sağlayacak şekilde düzenleme yapılmalı. 1 metreden uzak durulacaksa sadece tıbbi maske yeterli olur.
• Güvenlik görevlileri üst araması yapıyorsa tıbbi maskeye ek olarak yüz koruyucu kullanmalı.
• Giriş ve çıkışlarda, seanslar ve izleyici sayısı göz önüne alınarak, kalabalık oluşmaması için önlemler alınmalı, mümkünse ilave giriş ve çıkış kapısı açılmalı.
• Otoparklarda kalabalık oluşturmayacak şekilde önlemler alınmalı.
• Girişlerde sosyal mesafe, maske takma, el hijyeni, izleyici alanlarının düzenlenmesi ve gösteri alanların boşaltılması konularında anonslar yapılmalı.
• Birden fazla salon bulunan sinemalarda kalabalığı önlemek için seans başlangıç ve bitişleri ile film araları birbirinden farklı zamanlarda olacak şekilde planlanmalı.
• Sinema, tiyatro ve diğer kültürel etkinliklerin yapıldığı yerlere maske takılarak girilmeli, içeride de takılması sürdürülmeli.
• İzleyici koltuklarında oturma düzenlemeleri yapılmalı. Seyirci koltuklarında kişiler arası her yönden bir koltuk boşluk bırakılarak salon kapasitesi yüzde 60’ı aşmamak kaydıyla sosyal mesafe planına uygun oturum düzeni sağlanmalı.
• İzleyicilerin salon içerisinde su haricinde içecek ve yiyecek tüketmesine izin verilmesi durumunda, yeme-içme sırasında maske çıkarılacağından izleyiciler arası sosyal mesafenin -her yönden en az 1,5 metre veya 2 koltuk boş bırakılacak şekilde- artırılması sağlanmalı.
• Kapalı alanda 8 metrekareye, açık alanda ise 4 metrekareye bir kişi düşecek şekilde personel ve izleyici sayısı planlanmalı, içeriye alınması gereken kişi sayısı buna göre düzenlenmeli.
• Gösteri bekleme alanı ve bekleme salonu gibi alanlarda içeride kalabalık oluşmasını engellemek için, dış kapıya içeriye girilmesini engelleyecek basit bir uyarıcı/engelleyici koyulmalı. Sorumlu bir personel ayrılarak bu kuralların uygulanması denetlenmeli.
• Büfelerde müşterilerin yiyeceklere dokunmasını engellemek için açıkta yiyecek bulundurulmamalı.
• Araç içinden izlenen açık hava sinema gösterilerinde araç dışına çıkılmamalı, yiyecek içecek servisleri araca yapılmalı.
Personel için alınan önlemler:
• Personelin COVID-19’un bulaşma yolları ve korunma önlemleri konusunda bilgilenmesi sağlanmalı.
• Ateş, öksürük, burun akıntısı, solunum sıkıntısı gibi belirtileri olanlara tıbbi maske takılarak izole edilmeli, ilgili sağlık kurumuna yönlendirilmeli.
• COVID-19 tanısı alan ya da temaslısı olan çalıştırılmamalı. Tekrar işe başlama sürecinden İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Sağlık Bakanlığı COVID-19 Rehberi'ndeki kurallara göre yönetilmeli.
• Personelin tamamı kuralına uygun maske takmalı, maske nemlendikçe ya da kirlendikçe değiştirmeli. Yeni maske takılırken el antiseptiği kullanılmalı.
• Gişe görevlisi, bilet satışından sorumlu eleman, büfe personeli maske takmalı, 1 metreden yakın temas olasılığı olan personel tıbbi maske ve ek olarak yüz koruyucu da kullanmalı.
• Personelin el hijyenine dikkat etmesi sağlanmalı. El hijyenini sağlamak için, eller en az 20 saniye boyunca su ve sabunla yıkanmalı, su ve sabunun olmadığı durumlarda el antiseptiği kullanılmalı.
• Personel, dinlenme alanlarında en az 1 metrelik sosyal mesafeyi korumalı ve maske takmayı sürdürmeli.
• Personele yemek sağlanıyorsa tek kişilik paketler halinde dağıtılması sağlanmalı.
• Personelin iş yerlerinde kullandığı iş kıyafetleri günlük olarak değiştirilmeli ve en az 60 derecede yıkanmalı.
Kuliste alınan önlemler:
• Ziyaretçi ya da hediye kabul edilmemeli.
• El antiseptiği bulundurulmalı ve doluluk durumu sık sık kontrol edilmeli.
• Zorunlu haller dışında sanatçı ve görevlilerin maske takması sağlanmalı.
• Kostüm, makyaj işlemleri gibi hazırlık alanlarında, işlem yapılacak kişiye 1 metreden yakın temasta bulunacak kişiler maske, yüz koruyucu/gözlük kullanmalı.
• Kuliste damlacık bulaşmasını artırabileceğinden yüksek sesle konuşulmamalı.
• Klima ve vantilatör kullanılmamalı. Kulisler pencereler açılarak sık sık havalandırılmalı.
İzleyiciler için alınan önlemler:
• İzleyicilerin gösteri alanlarının girişinde görünür bir yere asılmış olan ve içeride uyulması beklenen kuralları açıklayan bilgilendirmeyi okuması sağlanmalı.
• İzleyiciler alana girerken maske takmalı ve gösterim süresince maskelerini çıkarmamalı.
• İzleyicilerin sanatçıyla fotoğraf çektirmeleri yasaklanmalı, bu durum bilet satışı esnasında ilan edilmeli, gösteri başlarken ve gösteri sonunda sosyal mesafenin ihlaline sebep olacak davranışlardan kaçınılmalı.
• İzleyicilerin gösteri alanlarına girişte uygun sırayla (en az 1 metre mesafeyle) sıra olmaları ve içeriye teker teker girmeleri sağlanmalı.
• İzleyiciler, diğer izleyiciler ve personel ile aralarındaki sosyal mesafeyi korumaları hususunda uyarılmalı.
• İzleyiciler, gösteri alanlarının içinde mümkün olduğu kadar yüzeylere dokunmamalı. Dokunulduğunda el antiseptiği veya en az yüzde 70’lik alkol içeren kolonya kullanılmalı.
• İzleyicilere el yıkama, maske kullanımı ve sosyal mesafe ile ilgili bilgi ve alışkanlık kazandıracak videolar gösteri öncesinde ve aralarda sunulmalı.
Hijyen konusunda alınan önlemler:
• Her gün düzenli olarak temizlik yapılmalı.
• Özellikle sık dokunulan yüzeylerin temizliğine dikkat edilmeli. Bu amaçla, su ve deterjanla temizlik sonrası dezenfeksiyon için 1/100 sulandırılmış (5 litre suya yarım küçük çay bardağı) çamaşır suyu kullanılabilir. Tuvalet dezenfeksiyonu için 1/10 sulandırılmış çamaşır suyu kullanılmalı.
• Yüzey temizliği ve dezenfeksiyonu için virüslere etkinliği gösterilmiş etken maddeleri içeren ve Sağlık Bakanlığı tarafından verilen ‘Biyosidal Ürün Ruhsatı’ bulunan yüzey dezenfektanları kullanılmalı.
• Klor bileşiklerinin uygun olmadığı yazar kasa, bilgisayar klavyeleri, telefon ve diğer cihaz yüzeyleri yüzde 70’lik alkolle silinerek dezenfeksiyon sağlanmalı. Ödeme terminali de alkol ile sık sık dezenfekte edilmeli.
• Ortamların kapı ve pencereleri açılarak yeterli hava dolaşımı sağlanacak şekilde sık sık havalandırılmalı.
• Merkezi havalandırma sistemleri bulunan iş yerlerinin havalandırması doğal hava sirkülasyonunu sağlayacak şekilde düzenlenmeli, klimalar ve vantilatörler kullanılmamalı.
• Tuvaletlere el yıkama ile ilgili afişler asılmalı. Tuvaletlere tek kullanımlık kağıt havlu ve tuvalet kağıdı konulmalı.
• Hava ile el kurutma cihazları çalıştırılmamalı.
• Tuvaletlerde sıvı sabun bulundurulmalı ve devamlılığı sağlanmalı.
• Tuvaletlerdeki bataryalar ve sabunluklar mümkünse fotoselli olmalı.
• Temizlik yapan personelin tıbbi maske ve eldiven kullanması sağlanmalı. Temizlik sonrasında personel maske ve eldivenlerini çıkarıp çöp kutusuna atmalı, ellerini en az 20 saniye boyunca su ve sabunla yıkamalı.