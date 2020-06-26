Genel tedbirler:

• Sinema, tiyatro ve diğer kültürel etkinliklerin yapıldığı yerlerin girişine COVID-19 önlemleri ile ilgili afişler asılmalı.

• Sinema, tiyatro ve diğer kültürel etkinliklerde personel ve izleyicilerden ateş, öksürük, burun akıntısı, solunum sıkıntısı belirtileri olan, COVID-19 tanısı alan ve temaslısı olanlar içeriye alınmamalı, tıbbi maske takılarak COVID-19 yönünden değerlendirilmek üzere sağlık kurumuna yönlendirilmeli.

• Biletleme işlemlerinin tüm aşamaları mümkün olduğunca online ortamda yapılabilecek şekilde düzenlenmeli.

• Online biletlerin etkinlik yerinin girişlerinde teması engellemeye yönelik barkod veya karekodlu olmasına önem verilmeli.

• Online biletleme esnasında organizasyonda alınacak COVID-19 önlemleri ile ilgili bilgilendirme yapılmalı. Bilet iptal talepleri online ortamda yapılabilmeli.

• Gişeler, gösteri alanlarının girişi, bekleme alanlarının ulaşılabilir yerlerinde el antiseptiği veya en az yüzde 70’lik alkol içeren kolonya bulundurulmalı.

• Gişe sırasında kalabalık oluşmasını engellemek için şeritlerle tek kişilik sıralar oluşturulmalı, her sıra arasına da en az 1 metre mesafe koyulmalı. Gereken yerlerde zemine aralarında en az 1 metre mesafe olacak şekilde yer işaretleri yerleştirilmeli.

• Yapılacak ödemelerde mümkün olduğunca temassız ödeme tercih edilmeli.

• Giriş ve çıkışlar kişilerin birbirleriyle temasını engelleyecek şekilde düzenlenmeli.

• Girişlerde kişiler sıra ile içeriye alınmalı ve sırada durulması gereken alanlar, aralarında en az 1 metre mesafe olacak şekilde yer işaretleriyle belirlenmeli.

• Giriş ve çıkışlar için ayrı kapılar kullanılmalı; bu mümkün değilse aynı kapı şeritle ayrılmalı, zeminde tek yönlü gidiş-geliş işaretleri konulmalı.

• Girişlerde güvenlik nedenli elle üst ve çanta aramalarından kaçınılmalı, güvenlik aramalarında uygun cihazlar kullanılmalı, olabildiğince yakın temastan kaçınılmalı.

• Güvenlik görevlilerinin yüz yüze temas olasılığını azaltmak için camlı kabinlerde bulunmaları önerilir. Böyle bir imkan yoksa, giriş yapanlarla güvenlik görevlileri arasında en az 1 metre mesafeyi sağlayacak şekilde düzenleme yapılmalı. 1 metreden uzak durulacaksa sadece tıbbi maske yeterli olur.

• Güvenlik görevlileri üst araması yapıyorsa tıbbi maskeye ek olarak yüz koruyucu kullanmalı.

• Giriş ve çıkışlarda, seanslar ve izleyici sayısı göz önüne alınarak, kalabalık oluşmaması için önlemler alınmalı, mümkünse ilave giriş ve çıkış kapısı açılmalı.

• Otoparklarda kalabalık oluşturmayacak şekilde önlemler alınmalı.

• Girişlerde sosyal mesafe, maske takma, el hijyeni, izleyici alanlarının düzenlenmesi ve gösteri alanların boşaltılması konularında anonslar yapılmalı.

• Birden fazla salon bulunan sinemalarda kalabalığı önlemek için seans başlangıç ve bitişleri ile film araları birbirinden farklı zamanlarda olacak şekilde planlanmalı.

• Sinema, tiyatro ve diğer kültürel etkinliklerin yapıldığı yerlere maske takılarak girilmeli, içeride de takılması sürdürülmeli.

• İzleyici koltuklarında oturma düzenlemeleri yapılmalı. Seyirci koltuklarında kişiler arası her yönden bir koltuk boşluk bırakılarak salon kapasitesi yüzde 60’ı aşmamak kaydıyla sosyal mesafe planına uygun oturum düzeni sağlanmalı.

• İzleyicilerin salon içerisinde su haricinde içecek ve yiyecek tüketmesine izin verilmesi durumunda, yeme-içme sırasında maske çıkarılacağından izleyiciler arası sosyal mesafenin -her yönden en az 1,5 metre veya 2 koltuk boş bırakılacak şekilde- artırılması sağlanmalı.

• Kapalı alanda 8 metrekareye, açık alanda ise 4 metrekareye bir kişi düşecek şekilde personel ve izleyici sayısı planlanmalı, içeriye alınması gereken kişi sayısı buna göre düzenlenmeli.

• Gösteri bekleme alanı ve bekleme salonu gibi alanlarda içeride kalabalık oluşmasını engellemek için, dış kapıya içeriye girilmesini engelleyecek basit bir uyarıcı/engelleyici koyulmalı. Sorumlu bir personel ayrılarak bu kuralların uygulanması denetlenmeli.

• Büfelerde müşterilerin yiyeceklere dokunmasını engellemek için açıkta yiyecek bulundurulmamalı.

• Araç içinden izlenen açık hava sinema gösterilerinde araç dışına çıkılmamalı, yiyecek içecek servisleri araca yapılmalı.

Personel için alınan önlemler:

• Personelin COVID-19’un bulaşma yolları ve korunma önlemleri konusunda bilgilenmesi sağlanmalı.

• Ateş, öksürük, burun akıntısı, solunum sıkıntısı gibi belirtileri olanlara tıbbi maske takılarak izole edilmeli, ilgili sağlık kurumuna yönlendirilmeli.

• COVID-19 tanısı alan ya da temaslısı olan çalıştırılmamalı. Tekrar işe başlama sürecinden İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Sağlık Bakanlığı COVID-19 Rehberi'ndeki kurallara göre yönetilmeli.

• Personelin tamamı kuralına uygun maske takmalı, maske nemlendikçe ya da kirlendikçe değiştirmeli. Yeni maske takılırken el antiseptiği kullanılmalı.

• Gişe görevlisi, bilet satışından sorumlu eleman, büfe personeli maske takmalı, 1 metreden yakın temas olasılığı olan personel tıbbi maske ve ek olarak yüz koruyucu da kullanmalı.

• Personelin el hijyenine dikkat etmesi sağlanmalı. El hijyenini sağlamak için, eller en az 20 saniye boyunca su ve sabunla yıkanmalı, su ve sabunun olmadığı durumlarda el antiseptiği kullanılmalı.

• Personel, dinlenme alanlarında en az 1 metrelik sosyal mesafeyi korumalı ve maske takmayı sürdürmeli.

• Personele yemek sağlanıyorsa tek kişilik paketler halinde dağıtılması sağlanmalı.

• Personelin iş yerlerinde kullandığı iş kıyafetleri günlük olarak değiştirilmeli ve en az 60 derecede yıkanmalı.

Kuliste alınan önlemler:

• Ziyaretçi ya da hediye kabul edilmemeli.

• El antiseptiği bulundurulmalı ve doluluk durumu sık sık kontrol edilmeli.

• Zorunlu haller dışında sanatçı ve görevlilerin maske takması sağlanmalı.

• Kostüm, makyaj işlemleri gibi hazırlık alanlarında, işlem yapılacak kişiye 1 metreden yakın temasta bulunacak kişiler maske, yüz koruyucu/gözlük kullanmalı.

• Kuliste damlacık bulaşmasını artırabileceğinden yüksek sesle konuşulmamalı.

• Klima ve vantilatör kullanılmamalı. Kulisler pencereler açılarak sık sık havalandırılmalı.

İzleyiciler için alınan önlemler:

• İzleyicilerin gösteri alanlarının girişinde görünür bir yere asılmış olan ve içeride uyulması beklenen kuralları açıklayan bilgilendirmeyi okuması sağlanmalı.

• İzleyiciler alana girerken maske takmalı ve gösterim süresince maskelerini çıkarmamalı.

• İzleyicilerin sanatçıyla fotoğraf çektirmeleri yasaklanmalı, bu durum bilet satışı esnasında ilan edilmeli, gösteri başlarken ve gösteri sonunda sosyal mesafenin ihlaline sebep olacak davranışlardan kaçınılmalı.

• İzleyicilerin gösteri alanlarına girişte uygun sırayla (en az 1 metre mesafeyle) sıra olmaları ve içeriye teker teker girmeleri sağlanmalı.

• İzleyiciler, diğer izleyiciler ve personel ile aralarındaki sosyal mesafeyi korumaları hususunda uyarılmalı.

• İzleyiciler, gösteri alanlarının içinde mümkün olduğu kadar yüzeylere dokunmamalı. Dokunulduğunda el antiseptiği veya en az yüzde 70’lik alkol içeren kolonya kullanılmalı.

• İzleyicilere el yıkama, maske kullanımı ve sosyal mesafe ile ilgili bilgi ve alışkanlık kazandıracak videolar gösteri öncesinde ve aralarda sunulmalı.

Hijyen konusunda alınan önlemler:

• Her gün düzenli olarak temizlik yapılmalı.

• Özellikle sık dokunulan yüzeylerin temizliğine dikkat edilmeli. Bu amaçla, su ve deterjanla temizlik sonrası dezenfeksiyon için 1/100 sulandırılmış (5 litre suya yarım küçük çay bardağı) çamaşır suyu kullanılabilir. Tuvalet dezenfeksiyonu için 1/10 sulandırılmış çamaşır suyu kullanılmalı.

• Yüzey temizliği ve dezenfeksiyonu için virüslere etkinliği gösterilmiş etken maddeleri içeren ve Sağlık Bakanlığı tarafından verilen ‘Biyosidal Ürün Ruhsatı’ bulunan yüzey dezenfektanları kullanılmalı.

• Klor bileşiklerinin uygun olmadığı yazar kasa, bilgisayar klavyeleri, telefon ve diğer cihaz yüzeyleri yüzde 70’lik alkolle silinerek dezenfeksiyon sağlanmalı. Ödeme terminali de alkol ile sık sık dezenfekte edilmeli.

• Ortamların kapı ve pencereleri açılarak yeterli hava dolaşımı sağlanacak şekilde sık sık havalandırılmalı.

• Merkezi havalandırma sistemleri bulunan iş yerlerinin havalandırması doğal hava sirkülasyonunu sağlayacak şekilde düzenlenmeli, klimalar ve vantilatörler kullanılmamalı.

• Tuvaletlere el yıkama ile ilgili afişler asılmalı. Tuvaletlere tek kullanımlık kağıt havlu ve tuvalet kağıdı konulmalı.

• Hava ile el kurutma cihazları çalıştırılmamalı.

• Tuvaletlerde sıvı sabun bulundurulmalı ve devamlılığı sağlanmalı.

• Tuvaletlerdeki bataryalar ve sabunluklar mümkünse fotoselli olmalı.

• Temizlik yapan personelin tıbbi maske ve eldiven kullanması sağlanmalı. Temizlik sonrasında personel maske ve eldivenlerini çıkarıp çöp kutusuna atmalı, ellerini en az 20 saniye boyunca su ve sabunla yıkamalı.

