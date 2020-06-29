Alınması gereken genel tedbirler:

• Plazaların girişine COVID-19 önlemleri ile ilgili afişler asılmalı.

• Plazaların girişinde el antiseptiği bulundurulmalı. Plaza girişlerinde bulunan hava perdeleri çalışıyorsa kapatılmalı.

• Plaza giriş ve çıkışına pedallı ve kapaklı çöp kutusu konulmalı ve düzenli olarak boşaltılmalı.

• Plazadaki kişi sayısı her 10 metrekareye bir kişi olacak şekilde sınırlandırılmalı.

• Girişte ateş ölçümü yapılmalı. Ateşi 38 dereceden yüksek olanlar içeri alınmamalı, sağlık kurumuna yönlendirilmeli.

• Mümkünse plazaya gelen tüm ziyaretçilerin kaydı tutulmalı.

• Plaza girişinde çalışan personel için parmak izi okutma sistemleri varsa yanına el antiseptiği konulmalı.

• Plaza giriş ve çıkışlarında sosyal mesafe kurallarına uyulmalı, girişlerde kişiler sıra ile içeriye alınmalı ve sırada durulması gereken alanlar, aralarında en az 1 metre mesafe olacak şekilde yer işaretleriyle belirlenmeli.

• Plazada bulunan koridorlar için zeminde tek yönlü gidiş-geliş işaretleri konulmalı.

• Plaza içindeki bürolara ziyaretçi sayısını azaltmak için dijital ortamda online görüşmeler teşvik edilmeli ve bunu sağlamak için altyapı ve teknik destek oluşturulmalı.

• Toplantılar dijital ortamda online yapılmalı, zorunlu olmadıkça salon toplantıları yapılmamalı.

• Toplantı yapılacaksa salon/odaların girişinde el antiseptiği bulundurulmalı, sandalye/koltuk sayısı sosyal mesafe kuralını sağlayacak şekilde azaltılmalı, toplantı esnasında kullanılan kalem/not defteri vb. malzemeler kişisel olmalı.Toplantı odaları toplantı esnasında ve sonrasında havalandırılmalı.

• Molalar dinlenme odaları, alanları ve kafeteryalarda yoğunluğa sebep olmayacak periyot ve sürelerde planlanmalı.

• Çalışanların birbirlerinin masalarını, telefonlarını veya diğer iş araç ve ekipmanlarını kullanmalarını engelleyecek şekilde düzenlemeler yapılmalı.

• Tuvaletlere el yıkama ve maske kullanımı ile ilgili afişler asılmalı.

• Tuvaletlere tek kullanımlık kağıt havlu konulmalı. Hava ile el kurutma cihazları çalıştırılmamalı.

• Tuvaletlerde sıvı sabun bulundurulmalı ve devamlılığı sağlanmalı.

• Tuvaletlerdeki batarya ve sabunluklar mümkünse fotoselli olmalı.

• Tuvalet alanlarına giriş kapılarının elle tutularak açılması engellenmeli, kapı yerine mümkünse mühendislik uygulamalarıyla mahremiyet sağlayacak geçiş sağlanmalı.

Resepsiyon ve bekleme alanı için alınan önlemler:

• Resepsiyon/ bekleme alanı el antiseptiği bulundurulmalı.

• Resepsiyon/bekleme alanı bulunan oturma gruplarında sosyal mesafeyi sağlayacak düzenlemeler yapılmalı.

• Resepsiyon/bekleme alanı içindeki mobilya ve eşyalar temizlenebilir olmalı ve düzenli olarak temizlenmeli. Gereksiz eşyalar kaldırılmalı.

• Vale hizmeti verilmemeli.

• Asansörlerin kullanımı sınırlandırılmalı, kapasitesinin üçte biri sayıda kişinin binmesine izin verilmeli.

Ziyaretçiler için alınan önlemler:

• Ziyaretçilerin plazanın girişinde görünür bir yere asılmış olan ve içeride uyulması beklenen kuralları açıklayan bilgilendirmeyi okuması sağlanmalı.

• Ziyaretçiler plazaya girdiğinde alkol bazlı el antiseptiği veya en az yüzde 70’lik alkol içeren kolonya kullanmalı.

• Ziyaretçiler ve çalışanlar aralarındaki sosyal mesafeyi korumalı.

• Ziyaretçilerin maskeli olarak plazaya girmeleri sağlanmalı. Girişte maskesi olmayanlar için maske bulundurulmalı.

• Ziyaretçiler plaza içinde mecbur kalmadıkça yüzeylere dokunmamalı, dokunmaları durumunda el antiseptiği kullanmalı.

Personel için alınan önlemler:

• Çalışan personelin COVID-19’un bulaşma yolları ve korunma önlemleri hususunda bilgilenmesi sağlanmalı.

• Ateş, öksürük, burun akıntısı, nefes darlığı gibi belirtileri olan, COVID-19 tanısı alan veya temaslısı olan personel COVID-19 Rehberi doğrultusunda ve il/ilçe sağlık müdürlüklerinin ön gördüğü süreler içinde çalıştırılmamalı.

• Personel çalışırken ateş, öksürük, burun akıntısı, nefes darlığı gibi belirtiler gelişirse, tıbbi maske takılı olarak plazadaki COVID-19 sorumlusu yönetiminde sağlık kurumuna yönlendirilmeli.

• Plazada çalışma düzeni gerekli en az personel bulunacak şekilde planlanmalı.

• Çalışanlar aralarındaki sosyal mesafeyi korumaları konusunda uyarılmalı.

• Çalışan personelin tümü kuralına uygun maske takmalı, maske nemlendikçe ya da kirlendikçe değiştirilmeli, değiştirilmesi öncesinde ve sonrasında el antiseptiği kullanılmalı.

• Personel, mesainin başlangıcı/bitişi ve gün içinde ellerini su ve sabunla yıkaması konusunda uyarılmalı.

• Çalışan personelin el hijyenine dikkat etmesi sağlanmalı. El hijyenini sağlamak için, eller en az 20 saniye boyunca su ve sabunla yıkanmalı, su ve sabunun olmadığı durumlarda alkol bazlı el antiseptiği kullanılmalı. Antiseptik içeren sabun kullanmaya gerek yoktur, normal sabun yeterli.

• Personel dinlenme alanlarında en az 1 metrelik sosyal mesafeyi korumalı ve maske takmayı sürdürmeli. Yemek yerken ya da su, çay ve kahve içilirken, maske çıkarılacağı için bunun yapıldığı kapalı alanda aynı anda birden fazla kişinin olmaması sağlanmalı.

• Yemekler toplu halde yenmemeli. Yemek yerken ya da çay, kahve içilirken, maske çıkarılacağı için kişiler arası en az 1 metre sosyal mesafenin korunması sağlanmalı.

• Üniforma, önlük, iş ayakkabısı vb. çalışan malzemelerinin kişiye özel olması sağlanmalı.

• Personelin üniformalarıyla plaza dışına çıkması engellenmeli.

Güvenlik görevlileri için alınan önlemler:

• Güvenlik görevlilerinin yüz yüze temas olasılığını azaltmak için camlı kabinlerde bulunmalı. Böyle bir imkan yoksa, kuruma giriş yapanlarla güvenlik görevlileri arasında en az 1 metre mesafeyi sağlayacak şekilde düzenleme yapılmalı. 1 metreden uzak durulacaksa sadece tıbbi maske yeterli.

• Üst araması yapılacaksa maske ve gözlük/yüz koruyucu kullanılmalı. Bu ekipmanlar kişiye özeldir. Vücut salgılarıyla gözle görülür bir kirlenme olasılığı yoksa eldiven kullanılmamalı. El hijyeni sağlanmalı.

• Kişisel koruyucu ekipmanların giyilmesi ve çıkartılması sonrasında her seferinde uygun el hijyeni sağlanmalı. Eller en az 20 saniye su ve sabunla yıkanmalı veya el antiseptiği kullanılmalı.

• Eldivenin doğru kullanılması sağlanmalı. Değiştirilmeyen eldivenler mikrobik kirlenmeye yol açacağından çevreye dokunmamaya ve el hijyenine özen gösterilmeli.

• Görevlinin dinlenmek üzere yerinden ayrılması halinde (çay, yemek vb.) kullanılan maske ve eldiven çıkartılmalı ve uygun şekilde çift poşetlenerek atılmalı. Gözlük/yüz koruyucu bir sonraki kullanıma hazırlık için yüzde 70’lik alkolle temizlenmeli.

• Görev yerine dönülürken yeni maske ve eldiven kullanılmalı.

Plaza hijyeni için alınan önlemler:

• Plaza ortak alanlarının temizliği günlük olarak yapılmalı ve havalandırılmalı. Sık kullanılan alanlar daha sık temizlenmeli ve havalandırılmalı.

• Plaza temizliğinde özellikle sık dokunulan yüzeylerin temizliğine dikkat edilmeli. Bu amaçla, su ve deterjanla temizlik sonrası dezenfeksiyon için 1/100 sulandırılmış çamaşır suyu kullanılmalı. Tuvalet dezenfeksiyonu için 1/10 sulandırılmış çamaşır suyu kullanılmalı.

• Klor bileşiklerinin uygun olmadığı bilgisayar klavyeleri, telefon ve diğer cihaz yüzeyleri yüzde 70’lik alkolle silinerek dezenfeksiyon sağlanmalı.

• Çalışma tezgahları düzenli olarak temizlenmeli ve yüzde 70’lik alkol ile dezenfekte edilmeli.

• Temizlik yapan personelin tıbbi maske ve eldiven kullanması sağlanmalı. Temizlik sonrasında personelin maske ve eldivenlerini çıkarıp iş yerindeki çöpe atması, yıkanabilir bez maske kullandıysa yenisiyle değiştirmesi ve ellerini en az 20 saniye boyunca su ve sabunla yıkaması, sabun ve suyun olmadığı durumlarda el antiseptiği kullanması sağlanmalı.

• Hava ve ortam temizliği için UV, ULV, ozon, dezenfeksiyon tüneli vb. uygulamalar sağlık açısından uygun olmadığı için kullanılmamalı.

• Plazaların etkin şekilde ve dış ortamdan havalandırması sağlanmalı.

• Merkezi havalandırma sistemleri dışındaki klima sistemleri ve vantilatörler kullanılmamalı.

• Havalandırma gece bina kullanımda değilken dahi sürdürülmeli, daha az hava miktarı ile de olsa gece boyu havalandırma sistemi çalışmaya devam ettirilmeli.

• Kirli hava çıkışının yapıldığı yerlerden insan geçişi engellenmeli.