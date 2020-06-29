Alınması gereken genel tedbirler:

• Eğitim merkezinde COVID-19’dan sorumlu yetkili bir personel görevlendirilmeli.

• Eğitim merkezi girişinde her gün eğitmenler dahil olmak üzere çalışanlar ve kursiyerlerin ateş ölçümü yapılmalı ve kayıt altına alınmalı. Ateş ölçen personel tıbbi maske ve yüz koruyucu kullanmalı. COVID-19 belirtisi olan gelişen ya da temaslısı olanlar içeri alınmamalı. Tıbbi maske takılarak sağlık kurumuna yönlendirilmeli.

• Eğitim salonlarında kursiyer ve eğitmen sayısı en az 4 metrekareye bir kişi düşecek şekilde planlanmalı.

• Eğitim merkezinde eğitmenler, kursiyerler ve çalışanlar en az 1 metrelik sosyal mesafeye dikkat etmeli.

• Ders aralarında dinlenme alanlarında sosyal mesafe korunmalı ve maske takılmaya devam edilmeli. Dinlenme alanlarında koltuk sayısı, kişiler arası sosyal mesafeyi koruyacak şekilde düzenlenmeli.

• Eğitim merkezine gelen kişiler kuralına uygun, ağız ve burnu tamamen kapatacak şekilde maske takmalı. Çalışanlar ve kursiyerler merkezde bulundukları tüm süre ve süreçlerde maske takmalı. Maske nemlendikçe ya da kirlendikçe değiştirilmeli. Yeni maske takılırken ve sonrasında el antiseptiği kullanılmalı.

• Eğitim merkezine girişte ve eğitim salonlarında el antiseptiği veya en az yüzde 70’lik alkol içeren kolonya bulundurulmalı.

• Eğitmenler, kursiyerler ve çalışanların el hijyenine dikkat etmesi sağlanmalı. El hijyenini sağlamak için, eller en az 20 saniye boyunca su ve sabunla yıkanmalı, su ve sabunun olmadığı durumlarda alkol bazlı el antiseptiği kullanılmalı.

Eğitimler sırasında alınması gereken önlemler:

• Eğitim salonlarında kursiyerlerin oturum planı sosyal mesafe en az 1 metre olacak şekilde yapılmalı. Kursiyerler yüz yüze gelecek şekilde karşılıklı oturmamalı.

• Eğitimin ilk dersinde COVID-19’dan sorumlu yetkili tarafından eğitim süresince COVID-19’dan korunma konusunda bilgi verilmeli, merkezde uyulması gereken kurallar anlatılmalı.

• Dersler sırasında eğitmenler ve kursiyerler arasında en az 1 metre mesafe korunmalı ve maske takılmalı.

• Temaslı takibi için sınıflarda aynı kursiyerin aynı yerde oturması sağlanmalı.

• Damlacık oluşturması COVID-19 bulaşmasını artıracağından sınıf içinde yüksek sesle aktivite yapılmamalı.

• Kursiyerler gün boyu aynı sınıflarda ders görmeli, sınıf değişikliği yapılmamalı. Değişiklik zorunlu ise sınıflar her kullanım sonrası havalandırılmalı, temizlik ve dezenfeksiyonu yapılmalı.

• Kursiyerlerin günlük grup etkinliklerinde hep aynı grup ile etkinliği yapması sağlanmalı.

• Ders araları en az 15 dakika olmalı ve bu süreçte sınıf pencere ve kapı açılarak havalandırılmalı. Birden fazla sınıf bulunması durumunda dinlenme alanında kalabalık oluşmaması için ders araları sınıflar sıraya konularak düzenlenmeli.

• Uygulamalar süresince kursiyer ve eğitmenler eldiven takmalı, her uygulama sonunda eldivenler değiştirilmeli, her uygulamada el antiseptiği kullanılmalı.

• COVID-19 salgını sürecinde ilk yardım eğitimlerinde yüz yüze eğitim etkinlikleri olabildiğince azaltılmalı, kuramsal dersler online olarak yapılmalı.

• İlk yardım uygulamaları öncelikle videolar ile gösterilmeli, gösterim sırasında tüm uygulama basamakları vurgulanmalı, böylelikle maket üzerinde gösterim ve uygulama süreleri kısaltılmalı.

• Taşıma, tespit vb. uygulamalarda maketler kullanılmalı, kursiyerler birbirleri üzerinde taşıma, tespit vb. uygulama yapmamalı.

• Uygulamalar sırasında 1 metreden yakın temas olasılığı varsa kişisel koruyucu ekipmanların kullanılması sağlanmalı. Tıbbi maskeye ek olarak gözlük/yüz koruyucu da kullanılmalı. Bu ekipmanlar kişiye özeldir. Önce maske sonra gözlük/yüz koruyucu takılmalı, çıkarılırken önce gözlük/ yüz koruyucu ve en son maske çıkarılmalı.

• Kişisel koruyucu ekipmanların giyilmesi ve çıkartılması sonrasında her seferinde uygun el hijyeni sağlanmalı. Eller en az 20 saniye su ve sabunla yıkanmalı veya el antiseptiği kullanılmalı.

• Maket başında uygulamalar yalnızca eğitmen ve bir kursiyer şeklinde yapılmalı. Sosyal mesafe kuralına pratik uygulamalar sırasında da uyulmalı.

• Uygulamalar sırasında maske çıkarılması gerekiyor ise önce eğitmen maskesini çıkararak uygulamayı yapmalı, tekrar maskesini takmalı sonrasında kursiyer maskesini çıkararak uygulamayı yapmalı. Aynı anda eğitmen ve kursiyerin maskesiz olduğu yakın temasa izin verilmemeli.

• Maket başı uygulama sonrası maketler yüzde 70’lik alkolle silinerek dezenfeksiyonu sağlanmalı. Alkol uygulaması sonrası en az 1 dakika beklenmeli.

• Eğitim merkezinde COVID-19 vakası olması durumunda o sınıf veya salon boşaltılmalı, 24 saat süreyle havalandırılmalı ve boş tutulması sağlanmalı. Bunun sonrasında temizliği yapılmalı.

• Kursiyerlere çay kahve ikramı karton bardaklarla yapılmalı, su ikramı ise tek kullanımlık şişe veya tek kullanımlık bardak su ile yapılmalı.

İş yeri hijyeni için alınan önlemler:

• Eğitim başlamadan önce merkezin temizliği günlük olarak yapılmalı. Ancak, sık kullanılan alanlar daha sık temizlenmeli.

• Eğitim merkezinin temizliğinde özellikle sık dokunulan yüzeylerin temizliğine dikkat edilmeli. Bu amaçla, su ve deterjanla temizlik sonrası dezenfeksiyon için 1/100 sulandırılmış çamaşır suyu kullanılabilir. Klor bileşiklerinin uygun olmadığı bilgisayar klavyeleri, telefon ve diğer cihaz yüzeyleri yüzde 70’lik alkolle silerek dezenfeksiyonu sağlanmalı.

• Yüzey temizliği ve dezenfeksiyonu için virüslere etkinliği gösterilmiş etken maddeleri içeren ve Sağlık Bakanlığı tarafından verilen ‘Biyosidal Ürün Ruhsatı’ bulunan yüzey dezenfektanları kullanılabilir.

• İlk yardım eğitim ekipmanları ve aletleri düzenli olarak temizlenmeli, yüzde 70’lik alkol ile silinmeli, 1 dakika beklendikten sonra kullanılmalı.

• Maketlerin gün sonunda temizliği ve dezenfeksiyonu üretici firmalarının önerileri doğrultusunda yapılmalı.

• Tuvaletlere el yıkama ile ilgili bilgilendirici afişler asılmalı.

• Tuvalet temizliği için 1/10 sulandırılmış çamaşır suyu kullanılmalı.

• Merkezin tuvalet ve lavabolarında sıvı el sabunu, kağıt havlu, tuvalet kağıdı bulundurulmalı ve bu bölümlerin temizliğinin periyodik olarak yapılması sağlanmalı.

• Tuvaletlerde kullanılan bataryalar, sabunluklar ve kağıt havluluklar mümkünse fotoselli olmalı.

• Hava ile el kurutma cihazları çalıştırılmamalı.

• Temizlik yapan personelin tıbbi maske ve eldiven kullanması sağlanmalı. Temizlik sonrasında personel maske ve eldivenlerini çıkarıp çöp kutusuna atmalı, ellerini en az 20 saniye boyunca su ve sabunla yıkamalı.

• Eğitim merkezi, eğitim salonları pencereler açılarak düzenli bir şekilde sık sık havalandırılmalı.