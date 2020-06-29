Seyahatler sırasında alınması gereken tedbirler:

• Ulaşım araçlarının içine COVID-19 ile ilgili uyulması gereken kurallar görünür bir şekilde asılmalı ve herkesin bu kurallara uyması sağlanmalı.

• Tüm araçlarda şüpheli COVID-19 vakaları için koltuk ayrılmalı. Yolcu otobüslerinde ve uçaklarda en arka sıra, trenlerde orta vagonda arka iki sıra veya kapalı olan yemek vagonları bu amaçla kullanılmalı.

• COVID-19 belirtisi olan, tanısı alan ve temaslısı olan kişiler servise alınmamalı, tıbbi maske takılarak COVID-19 yönünden değerlendirilmek üzere sağlık kurumuna yönlendirilmeli.

• Araçlara biniş, yolculuk süresi ve inişte maske kullanımı sağlanmalı.

• Araçlarda giriş kapısının yanına el antiseptiği konulmalı.

• Yolculuk süresince ateş, öksürük, burun akıntısı, solunum sıkıntısı belirtileri gelişen işçiler diğer yolculardan ayrı bir bölümde izolasyona alınmalı ve tıbbi maske takılarak COVID-19 yönünden değerlendirilmek üzere sağlık kurumuna yönlendirilmeli.

• Taşıtlarda uyulması gereken önlemler için Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan “Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi”nde yer alan ilgili uyarılar dikkate alınmalı.

Çalışılacak ilçelerde alınması gereken önlemler:

• Mevsimlik tarım işçileri konaklayacakları alana geldiklerinde il/ilçe emniyet müdürlüğüne haber verilmeli.

• Mevsimlik tarım işçilerinin çevrede yaşayanlar ile sosyal teması olmamalı. Bu amaçla ilgili merciler tarafından gerekli önlemler alınmalı.

• Sosyal mesafenin sağlanamadığı kapalı ve açık alanlarda maske takılmalı. Yeteri sayıda maske işveren/aracı tarafından sağlanmalı.

• Günlük ihtiyaçların sağlanması için temsilci seçilmeli. Bu temsilci toplu halde yaşayan mevsimlik tarım işçilerinin tüm ihtiyaçlarını günlük olarak temin etmeli. Bu temsilci aracılığı haricinde dışarıdan alışveriş yapılmamalı. Belirlenen bu kişiye gerekli hallerde ulaşım aracı işveren tarafından sağlanmalı.

• Alışverişi yapan kişide hastalık belirti ve bulguları olmamalı. Hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uymalı.

• Alışveriş sırasında hem alışverişi yapan temsilci hem de satış yapan kişi maske takmalı.

Çalışılan alanda öngörülen tedbirler:

• Mevsimlik tarım işçileri çalıştıkları yere vardıktan sonra COVID-19 ve genel enfeksiyondan korunma ve kontrol önlemleri hakkında bilgilendirilmeli.

• El hijyeni, el yıkama ve maske kullanımı konusunda eğitim yapılmalı.

• İşçilerin bağışıklama, gebe takibi vb. rutin sağlık hizmetlerinin aksatılmamasına dikkat edilmeli.

• İl/ilçe sağlık müdürlüğü hastalık belirti ve bulguları çıktığında, hangi numaranın aranacağını belirlemeli. Temsilci, herhangi bir olası vaka durumunda ilgili numarayı arayarak Sağlık Bakanlığının COVID-19 Rehberi'ne göre hasta ve temaslı takibi yapılmalı.

• Varış il/ilçesinde uygun alt yapısı olan sağlıklı barınma koşulları sağlanmalı.

• Çadırlarda konaklama yapılması durumunda; çadırlar arasında en az 1,5 metre mesafe olması ve çadır alanının çadırda kalacak kişi başına en az 3 metre kare alan düşecek büyüklükte olması sağlanmalı.

• Kişi sayısına bağlı olarak tuvalet kabini sayısı minimum 10 kişiye 1 tuvalet olacak şekilde planlanmalı. Tuvaletler yerleşim alanının en az 30-50 metre uzağında olmalı.

• Barınma ve çalışma alanlarında bireyler arasında en az 1 metre sosyal mesafe sağlanmalı.

• Barınma ve çalışma alanlarında uygun el yıkama ve banyo olanakları standartlar çerçevesinde sağlanmalı. Yıkanma yerleri en az 10 kişiye bir yıkanma musluğu, 50 kişiye bir duş (yazın duş sayısı 30 kişiye bir) olacak şekilde düzenlenmeli.

• Çöplerle temasın en aza indirilmesi amacıyla belediyeler/il özel idareleri tarafından çöplerin sık olarak toplanması ve ortamın hijyen koşullarının artırılması için destek sağlanmalı.

• Çalışma alanlarına servisle nakledilmeleri söz konusu ise toplu ulaşım araçları ile sosyal mesafe koşulları dikkate alınarak taşınmaları işveren/ aracılar tarafından sağlanmalı.

• COVID-19 hastalığının bulaşıcılığı göz önünde bulundurularak mevsimlik tarım işçilerinin çadır ve çalışma alanlarından başka bölgelere, ilçelere ve illere izinsiz geçiş yapmaları önlenmeli.

• Herhangi bir kişide COVID-19 ile uyumlu belirti ortaya çıkması veya ateş saptanması durumunda, tıbbi maske takılarak sağlık kurumuna yönlendirilmeli ve il/ilçe sağlık müdürlüğü veya toplum sağlığı merkezine bildirilmeli.

• Vaka çıkan kafilenin, son vakanın çıkmasından itibaren en az 14 gün bulunduğu bölgeden ayrılmasına izin verilmemeli ve karantinada tutulmalı.