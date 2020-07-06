Lunapark ve tematik parklarda alınması gereken önlemler
Her gün çok sayıda insanın bir araya geldiği lunapark ve tematik parklarda hem ziyaretçilerin hem de personelin COVID-19’a karşı dikkatli davranması gerekiyor. Sağlık Bakanlığının hazırladığı rehberde alınacak tedbirler detaylı olarak ele alınıyor.
Alınması gereken genel tedbirler:
• Lunapark ve tematik parkların girişinde görünür bir yere COVID-19 kapsamında alınması gereken önlemlerle ilgili bilgilendirici tabelalar yerleştirilmeli.
• Lunapark ve tematik parkların girişinde ve önemli yürüyüş yollarında, yiyecek içecek yerlerinde, dükkanlarda içeride el antiseptiği bulundurulmalı.
• Lunapark ve tematik parklarda COVID-19’dan sorumlu bir personel görevlendirilmeli.
• Lunapark ve tematik parkların girişinde personel ve izleyicilerden ateş, öksürük, burun akıntısı, solunum sıkıntısı belirtileri olan, COVID-19 tanısı alan ve temaslısı olanlar içeriye alınmamalı, tıbbi maske takılarak COVID-19 yönünden değerlendirilmek üzere sağlık kurumuna yönlendirilmeli.
• Lunapark ve tematik parkların girişinde biletleme işlemleri mümkünse online ortamda yapılabilecek şekilde düzenlenmeli.
• Biletlerin etkinlik yerinin girişlerinde teması engellemeye yönelik barkod veya karekodlu olmasına önem verilmeli.
• Biletlemenin online yapılamadığı durumlarda bilet satış ve kontrol alanlarının önünde sosyal mesafe kurallarına (en az 1 metre) uyulmalı, girişlerde kişiler sıra ile içeriye alınmalı ve sırada durulması gereken alanlar, aralarında en az 1 metre mesafe olacak şekilde yer işaretleriyle belirlenmeli.
• Mümkün olduğunca nakit ödemeden kaçınılmalı, kartla temassız ödeme tercih edilmeli.
• Lunapark ve tematik parklarda yerleşim alanının büyüklüğü ve özelliğine göre 6 metrekareye 1 kişi planlanarak içeriye ziyaretçi alınmalı.
• Bilet satış ve kontrol alanları ile eğlence alanlarının ulaşılabilir yerlerinde el antiseptiği veya en az yüzde 70’lik alkol içeren kolonya bulundurulmalı.
• Giriş ve çıkışlar kişilerin birbirleriyle temasını engelleyecek şekilde düzenlenmeli.
• Giriş ve çıkışlar için ayrı kapılar kullanılmalı, mümkün değilse aynı kapı şeritle ayrılmalı, zemine tek yönlü gidiş-geliş işaretleri konulmalı.
• Girişlerde güvenlik nedenli elle üst ve çanta aramalarından kaçınılmalı, güvenlik aramalarında uygun cihazlar kullanılmalı, olabildiğince yakın temastan kaçınılmalı.
• Güvenlik görevlileri üst araması yapıyorsa tıbbi maskeye ek olarak yüz koruyucu da kullanmalı.
• Girişlerde ve eğlence araçlarında bilet satışı ve kontrolü yapan personel mümkünse saydam malzemelerle oluşturulmuş bariyerli bölmelerde çalışmalı. Bunun sağlanamadığı durumlarda tıbbi maskeye ek olarak yüz koruyucu da kullanılmalı.
• Lunapark, tematik parklar ve içindeki eğlence araçlarının giriş ve çıkışlarında, kalabalık oluşmaması için önlemler alınmalı, mümkünse ilave giriş ve çıkış kapısı açılmalı.
• Bariyerler, koruyucu kaplamalar, mesafe önlemleri ile çalışanların korunmasına yönelik önlemler alınmalı.
• Lunapark ve tematik parklara ait otoparklarda kalabalık oluşturmayacak şekilde önlemler alınmalı.
• Lunapark ve tematik parklarda sosyal mesafe, maske takma, el hijyeni, izleyici alanlarının düzenlenmesi ve eğlence araçlarının boşaltılması konularında anonslar yapılmalı.
• Lunapark ve tematik parkların içindeki eğlence araçlarının başlama ve bitiş zamanlamaları kalabalığı önlemek için birbirinden farklı olacak şekilde planlanmalı.
• Lunapark ve tematik parklara ağzı ve burnu kapatacak şekilde maske takılarak girilmeli, içeride de takılması sürdürülmeli.
• İki yaş üstü çocukların da kendilerine uygun maske takmaları sağlanmalı. Maskesi olmayanlar için maske bulundurulmalı.
• Eğlence araçlarında oturma düzenlemeleri sosyal mesafe kurallarına göre yapılmalı. Kapalı ortam gerektiren eğlence araçlarında aynı evi paylaşmayan ziyaretçilerin sosyal mesafe planına (her yönden en az 1 metre) uygun yerleşme düzeni sağlanmalı. Yakın mesafe olduğundan maske çıkarılmamalı.
• Eğlence araçlarının önünde kalabalık oluşmasını engellemek için, dış kapıya içeriye girilmesini engelleyecek basit bir uyarıcı/engelleyici koyulmalı.
• Lunapark ve tematik parklarda açıkta yiyecek satılmamalı.
Ziyaretçilere yönelik önlemler:
• Ziyaretçiler mümkünse randevu ile gitmeli ve randevu saatine uymalı.
• İçeriye girmeden görünür bir yere asılmış olan COVID-19 için uyulması gereken kurallar okunmalı ve bu kurallara uyulmalı.
• Ziyaretçiler eğlence araçlarına girmeden önce ve çıktıktan sonra alkol bazlı el antiseptiği veya en az yüzde 70’lik alkol içeren kolonya kullanmalı.
• Diğer ziyaretçiler ve çalışanlar ile aradaki sosyal mesafe (en az 1 metre) korunmalı.
• Ziyaretçiler sık sık el antiseptiği kullanmalı.
Çalışanlar için alınan önlemler:
• Çalışanlara COVID-19’un bulaşma yolları ve korunma önlemleri hususunda eğitim verilmeli ve kayıt altına alınmalı.
• Ateş, öksürük, burun akıntısı, solunum sıkıntısı belirtileri olan çalışanlar tıbbi maske takılarak COVID-19 yönünden değerlendirilmek üzere sağlık kurumuna yönlendirilmeli.
• COVID-19 tanısı alan ve tedavisi tamamlanan çalışanlar Sağlık Bakanlığı COVID-19 Rehberi'ndeki kurallara göre yönetilmeli.
• Çalışanların tümü kuralına uygun maske takmalı, maske nemlendikçe ya da kirlendikçe değiştirilmeli, değiştirilmesi öncesinde ve sonrasında el antiseptiği kullanılmalı.
• Çalışanların el hijyenine dikkat etmesi sağlanmalı. El hijyenini sağlamak için, eller en az 20 saniye boyunca su ve sabunla yıkanmalı, su ve sabunun olmadığı durumlarda alkol bazlı el antiseptiği kullanılmalı.
• Çalışanlar dinlenme alanlarında en az 1 metrelik sosyal mesafeyi korumalı ve maske takmayı sürdürmeli.
Hijyen için alınan önlemler:
• Lunapark ve tematik parklarda eğlence araçlarının iç yüzeylerinin temizliğinde nemli silme-paspaslama tercih edilmeli. Toz çıkaran fırça ile süpürme işlemlerinden kaçınılmalı.
• Eğlence araçlarının her gün düzenli olarak temizliği yapılmalı.
• Eğlence araçları, makineler ve oyun bileşenleri her kullanımdan sonra temizlenmeli.
• Lunapark ve tematik parklarda sık dokunulan yüzeylerin temizliğine dikkat edilmeli. Bu amaçla, su ve deterjanla temizlik sonrası dezenfeksiyon için 1/100 sulandırılmış (5 litre suya yarım küçük çay bardağı) çamaşır suyu kullanılabilir. Tuvalet dezenfeksiyonu için 1/10 sulandırılmış çamaşır suyu kullanılmalı.
• Klor bileşiklerinin uygun olmadığı bilgisayar klavyeleri, telefon ve diğer cihaz yüzeyleri yüzde 70’lik alkolle silinerek dezenfeksiyon sağlanmalı.
• Ödeme terminali sık sık yüzde 70’lik alkol ile temizlenmeli.
• Yer ve yüzey dezenfeksiyonu için; virüslere etkinliği gösterilmiş etken maddeleri içeren ve Sağlık Bakanlığı tarafından verilen ‘Biyosidal Ürün Ruhsatı’ bulunan yüzey dezenfektanları kullanılabilir.
• Temizlik bezleri kullanım alanına göre ayrılmalı ve her kullanım sonrası uygun şekilde yıkanmalı. Yıkanabilen, tekrar kullanılan temizlik malzemeleri en az 60 derecede yıkanmalı.
• Tuvaletlere el yıkama ile ilgili afişler asılmalı.
• Tuvaletlere tek kullanımlık kağıt havlu ve tuvalet kağıdı konulmalı. El kurutma cihazları çalıştırılmamalı.
• Tuvaletlerde sıvı sabun bulundurulmalı ve devamlılığı sağlanmalı.
• Tuvaletlerdeki bataryalar ve sabunluklar mümkünse fotoselli olmalı.
• Temizlik yapan personelin tıbbi maske ve eldiven kullanması sağlanmalı. Temizlik sonrasında personel maske ve eldivenlerini çıkarıp çöp kutusuna atmalı, ellerini en az 20 saniye boyunca su ve sabunla yıkamalı.
• Merkezi havalandırma sistemleri bulunan kapalı alanların havalandırması doğal hava sirkülasyonunu sağlayacak şekilde düzenlenmeli.
- 17:53
- 17:44
- 17:33
- 17:32
- 17:29