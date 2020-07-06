Alınması gereken genel tedbirler:

• Lunapark ve tematik parkların girişinde görünür bir yere COVID-19 kapsamında alınması gereken önlemlerle ilgili bilgilendirici tabelalar yerleştirilmeli.

• Lunapark ve tematik parkların girişinde ve önemli yürüyüş yollarında, yiyecek içecek yerlerinde, dükkanlarda içeride el antiseptiği bulundurulmalı.

• Lunapark ve tematik parklarda COVID-19’dan sorumlu bir personel görevlendirilmeli.

• Lunapark ve tematik parkların girişinde personel ve izleyicilerden ateş, öksürük, burun akıntısı, solunum sıkıntısı belirtileri olan, COVID-19 tanısı alan ve temaslısı olanlar içeriye alınmamalı, tıbbi maske takılarak COVID-19 yönünden değerlendirilmek üzere sağlık kurumuna yönlendirilmeli.

• Lunapark ve tematik parkların girişinde biletleme işlemleri mümkünse online ortamda yapılabilecek şekilde düzenlenmeli.

• Biletlerin etkinlik yerinin girişlerinde teması engellemeye yönelik barkod veya karekodlu olmasına önem verilmeli.

• Biletlemenin online yapılamadığı durumlarda bilet satış ve kontrol alanlarının önünde sosyal mesafe kurallarına (en az 1 metre) uyulmalı, girişlerde kişiler sıra ile içeriye alınmalı ve sırada durulması gereken alanlar, aralarında en az 1 metre mesafe olacak şekilde yer işaretleriyle belirlenmeli.

• Mümkün olduğunca nakit ödemeden kaçınılmalı, kartla temassız ödeme tercih edilmeli.

• Lunapark ve tematik parklarda yerleşim alanının büyüklüğü ve özelliğine göre 6 metrekareye 1 kişi planlanarak içeriye ziyaretçi alınmalı.

• Bilet satış ve kontrol alanları ile eğlence alanlarının ulaşılabilir yerlerinde el antiseptiği veya en az yüzde 70’lik alkol içeren kolonya bulundurulmalı.

• Giriş ve çıkışlar kişilerin birbirleriyle temasını engelleyecek şekilde düzenlenmeli.

• Giriş ve çıkışlar için ayrı kapılar kullanılmalı, mümkün değilse aynı kapı şeritle ayrılmalı, zemine tek yönlü gidiş-geliş işaretleri konulmalı.

• Girişlerde güvenlik nedenli elle üst ve çanta aramalarından kaçınılmalı, güvenlik aramalarında uygun cihazlar kullanılmalı, olabildiğince yakın temastan kaçınılmalı.

• Güvenlik görevlileri üst araması yapıyorsa tıbbi maskeye ek olarak yüz koruyucu da kullanmalı.

• Girişlerde ve eğlence araçlarında bilet satışı ve kontrolü yapan personel mümkünse saydam malzemelerle oluşturulmuş bariyerli bölmelerde çalışmalı. Bunun sağlanamadığı durumlarda tıbbi maskeye ek olarak yüz koruyucu da kullanılmalı.

• Lunapark, tematik parklar ve içindeki eğlence araçlarının giriş ve çıkışlarında, kalabalık oluşmaması için önlemler alınmalı, mümkünse ilave giriş ve çıkış kapısı açılmalı.

• Bariyerler, koruyucu kaplamalar, mesafe önlemleri ile çalışanların korunmasına yönelik önlemler alınmalı.

• Lunapark ve tematik parklara ait otoparklarda kalabalık oluşturmayacak şekilde önlemler alınmalı.

• Lunapark ve tematik parklarda sosyal mesafe, maske takma, el hijyeni, izleyici alanlarının düzenlenmesi ve eğlence araçlarının boşaltılması konularında anonslar yapılmalı.

• Lunapark ve tematik parkların içindeki eğlence araçlarının başlama ve bitiş zamanlamaları kalabalığı önlemek için birbirinden farklı olacak şekilde planlanmalı.

• Lunapark ve tematik parklara ağzı ve burnu kapatacak şekilde maske takılarak girilmeli, içeride de takılması sürdürülmeli.

• İki yaş üstü çocukların da kendilerine uygun maske takmaları sağlanmalı. Maskesi olmayanlar için maske bulundurulmalı.

• Eğlence araçlarında oturma düzenlemeleri sosyal mesafe kurallarına göre yapılmalı. Kapalı ortam gerektiren eğlence araçlarında aynı evi paylaşmayan ziyaretçilerin sosyal mesafe planına (her yönden en az 1 metre) uygun yerleşme düzeni sağlanmalı. Yakın mesafe olduğundan maske çıkarılmamalı.

• Eğlence araçlarının önünde kalabalık oluşmasını engellemek için, dış kapıya içeriye girilmesini engelleyecek basit bir uyarıcı/engelleyici koyulmalı.

• Lunapark ve tematik parklarda açıkta yiyecek satılmamalı.

Ziyaretçilere yönelik önlemler:

• Ziyaretçiler mümkünse randevu ile gitmeli ve randevu saatine uymalı.

• İçeriye girmeden görünür bir yere asılmış olan COVID-19 için uyulması gereken kurallar okunmalı ve bu kurallara uyulmalı.

• Ziyaretçiler eğlence araçlarına girmeden önce ve çıktıktan sonra alkol bazlı el antiseptiği veya en az yüzde 70’lik alkol içeren kolonya kullanmalı.

• Diğer ziyaretçiler ve çalışanlar ile aradaki sosyal mesafe (en az 1 metre) korunmalı.

• Ziyaretçiler sık sık el antiseptiği kullanmalı.

Çalışanlar için alınan önlemler:

• Çalışanlara COVID-19’un bulaşma yolları ve korunma önlemleri hususunda eğitim verilmeli ve kayıt altına alınmalı.

• Ateş, öksürük, burun akıntısı, solunum sıkıntısı belirtileri olan çalışanlar tıbbi maske takılarak COVID-19 yönünden değerlendirilmek üzere sağlık kurumuna yönlendirilmeli.

• COVID-19 tanısı alan ve tedavisi tamamlanan çalışanlar Sağlık Bakanlığı COVID-19 Rehberi'ndeki kurallara göre yönetilmeli.

• Çalışanların tümü kuralına uygun maske takmalı, maske nemlendikçe ya da kirlendikçe değiştirilmeli, değiştirilmesi öncesinde ve sonrasında el antiseptiği kullanılmalı.

• Çalışanların el hijyenine dikkat etmesi sağlanmalı. El hijyenini sağlamak için, eller en az 20 saniye boyunca su ve sabunla yıkanmalı, su ve sabunun olmadığı durumlarda alkol bazlı el antiseptiği kullanılmalı.

• Çalışanlar dinlenme alanlarında en az 1 metrelik sosyal mesafeyi korumalı ve maske takmayı sürdürmeli.

Hijyen için alınan önlemler:

• Lunapark ve tematik parklarda eğlence araçlarının iç yüzeylerinin temizliğinde nemli silme-paspaslama tercih edilmeli. Toz çıkaran fırça ile süpürme işlemlerinden kaçınılmalı.

• Eğlence araçlarının her gün düzenli olarak temizliği yapılmalı.

• Eğlence araçları, makineler ve oyun bileşenleri her kullanımdan sonra temizlenmeli.

• Lunapark ve tematik parklarda sık dokunulan yüzeylerin temizliğine dikkat edilmeli. Bu amaçla, su ve deterjanla temizlik sonrası dezenfeksiyon için 1/100 sulandırılmış (5 litre suya yarım küçük çay bardağı) çamaşır suyu kullanılabilir. Tuvalet dezenfeksiyonu için 1/10 sulandırılmış çamaşır suyu kullanılmalı.

• Klor bileşiklerinin uygun olmadığı bilgisayar klavyeleri, telefon ve diğer cihaz yüzeyleri yüzde 70’lik alkolle silinerek dezenfeksiyon sağlanmalı.

• Ödeme terminali sık sık yüzde 70’lik alkol ile temizlenmeli.

• Yer ve yüzey dezenfeksiyonu için; virüslere etkinliği gösterilmiş etken maddeleri içeren ve Sağlık Bakanlığı tarafından verilen ‘Biyosidal Ürün Ruhsatı’ bulunan yüzey dezenfektanları kullanılabilir.

• Temizlik bezleri kullanım alanına göre ayrılmalı ve her kullanım sonrası uygun şekilde yıkanmalı. Yıkanabilen, tekrar kullanılan temizlik malzemeleri en az 60 derecede yıkanmalı.

• Tuvaletlere el yıkama ile ilgili afişler asılmalı.

• Tuvaletlere tek kullanımlık kağıt havlu ve tuvalet kağıdı konulmalı. El kurutma cihazları çalıştırılmamalı.

• Tuvaletlerde sıvı sabun bulundurulmalı ve devamlılığı sağlanmalı.

• Tuvaletlerdeki bataryalar ve sabunluklar mümkünse fotoselli olmalı.

• Temizlik yapan personelin tıbbi maske ve eldiven kullanması sağlanmalı. Temizlik sonrasında personel maske ve eldivenlerini çıkarıp çöp kutusuna atmalı, ellerini en az 20 saniye boyunca su ve sabunla yıkamalı.

• Merkezi havalandırma sistemleri bulunan kapalı alanların havalandırması doğal hava sirkülasyonunu sağlayacak şekilde düzenlenmeli.

