Alınması gereken genel tedbirler:

• İnternet kafe girişine COVID-19 kapsamında alınması gereken önlemlerle ilgili afişler asılmalı.

• İnternet kafelerin girişinde ve içeride el antiseptiği veya en az yüzde 70 alkol içeren kolonya bulundurulmalı.

• Genel kullanım alanlarına ve oturum düzenine ilişkin sosyal mesafe planı hazırlanmalı, internet kafelerin müşteri kapasitesi sosyal mesafe kuralına göre belirlenmeli, bu kapasiteye uygun sayıda müşteri kabul edilmeli ve kapasite bilgisi internet kafenin girişinde görülebilir bir yere asılmalı.

• Çalışan ve müşteri dahil en az 4 metrekareye 1 kişi olacak şekilde planlama yapılmalı. Sosyal mesafe kurallarına (en az 1 metre) uyulmalı, bu mesafe yer işaretleriyle belirlenmeli.

• İçeride kalabalık oluşmasını engellemek için, dış kapıya içeriye girilmesini engelleyecek basit bir uyarıcı/engelleyici konulmalı.

• İnternet kafelere maskesiz müşteri/çalışan alınmamalı. İçerde maske takmaya devam edilmeli. Kullanılmış maskeler kapaklı çöp kutusuna atılmalı ve düzenli olarak boşaltılmalı.

• İçeride ortak kullanım amacıyla gazete, dergi vb. bulundurulmamalı.

• Müşterilerden tercihen temassız ödeme yapmaları istenmeli. Ödeme terminali (POS cihazı) sık sık yüzde 70’lik alkol ile temizlenmeli.

• Masalar arası mesafe her yönden en az 1 metre olacak şekilde düzenlenmeli, kişiler arası sosyal mesafe korunmalı.

• Masa/sandalyeler, bilgisayar ekranı, klavye, mouse, oyun konsolu vb. her müşteri kullanımından sonra yüzde 70’lik alkolle silinmeli.

• Yiyecek/içecek servisi veya bilgisayar/oyun açma/kapama sırasında sosyal mesafeye dikkat edilmeli ve temastan kaçınılmalı.

• Kişiler içeceklerini kendileri almamalı.

• Çay/kahve ve diğer içeceklerin servisinde kullanılan bardaklar su ve deterjanla yıkanmalı.

• İnternet kafelerde mutfak, çay ocağı ve servis alanları COVID-19 kapsamında Sağlık Bakanlığı tarafından kafe ve restoranlar için hazırlanan kurallara göre düzenlenmeli.

Personel için alınması gereken önlemler:

• Personelin COVID-19’un bulaşma yolları ve korunma önlemleri hususunda bilgilenmesi sağlanmalı.

• Ateş, öksürük, burun akıntısı, solunum sıkıntısı belirtileri olanlar tıbbi maske takılarak COVID-19 yönünden değerlendirilmek üzere sağlık kurumuna yönlendirilmeli.

• Personelin tümü kuralına uygun maske takmalı, maske nemlendikçe ya da kirlendikçe değiştirilmeli, değiştirilmesi öncesinde ve sonrasında el antiseptiği veya en az yüzde 70’lik alkol içeren kolonya kullanılmalı.

• Personelin el hijyenine dikkat etmesi sağlanmalı. El hijyenini sağlamak için, eller en az 20 saniye boyunca su ve sabunla yıkanmalı, su ve sabunun olmadığı durumlarda alkol bazlı el antiseptiği veya en az yüzde 70’lik alkol içeren kolonya kullanılmalı.

• Personel iş kıyafetleri günlük olarak değiştirilmeli.

• Yalancı güven hissi oluşturarak COVID-19 bulaşma riskini artırabileceği için internet kafelerde bulaşık yıkayanlar haricindeki çalışanlar eldiven kullanmamalı.

• Personel dinlenme alanlarında da en az 1 metrelik sosyal mesafeyi korunmalı ve maske takılmalı.

Müşteriler için alınması gereken önlemler:

• İçeriye girmeden görünür bir yere asılmış olan içeride uyulması beklenen kuralları açıklayan bilgilendirme okunmalı ve belirtilen kurallara uyulmalı.

• Ateş, öksürük, burun akıntısı, solunum sıkıntısı belirtileri olan, COVID-19 vakası veya temaslısı kişiler internet kafeye girmemeli.

• Müşteriler, diğer müşteriler ve çalışanlar ile aralarındaki sosyal mesafeyi korumaları hususunda uyarılmalı.

• İnternet kafeye girmeden önce ağız ve burnu tamamen kapatacak şekilde kuralına uygun maske takılmalı. İçerde maske çıkarılmamalı.

Hijyen için alınması gereken önlemler:

• İnternet kafelerde her gün düzenli olarak temizlik yapılmalı. Sık kullanılan alan ve malzemeler daha sık temizlenmeli.

• Yer ve yüzeylerin temizliğinde nemli silme-paspaslama tercih edilmeli. Toz çıkaran fırça ile süpürme işlemlerinden kaçınılmalı.

• İnternet kafelerin temizliğinde özellikle sık dokunulan yüzeylerin temizliğine dikkat edilmeli. Bu amaçla, su ve deterjanla temizlik sonrası dezenfeksiyon için 1/100 sulandırılmış (5 litre suya yarım küçük çay bardağı) çamaşır suyu kullanılabilir. Klor bileşiklerinin uygun olmadığı yazar kasa, bilgisayar klavyeleri, telefon ve diğer cihaz yüzeyleri yüzde 70’lik alkolle silinerek dezenfeksiyon sağlanmalı.

• Yüzey temizliği ve dezenfeksiyonu için; virüslere etkinliği gösterilmiş etken maddeleri içeren ve Sağlık Bakanlığı tarafından verilen ‘Biyosidal Ürün Ruhsatı’ bulunan yüzey dezenfektanları kullanılabilir.

• Temizlik bezleri kullanım alanına göre ayrılmalı ve her kullanım sonrası uygun şekilde temizlenmeli. Yıkanabilen, tekrar kullanılan temizlik malzemelerinin en az 60 derecede yıkanması önerilir.

• Tuvaletlere el yıkama ile ilgili afişler asılmalı.

• Tuvaletlere tuvalet kağıdı ve tek kullanımlık kağıt havlu konulmalı. Hava ile el kurutma cihazları çalıştırılmamalı.

• Tuvaletlerde sıvı sabun bulundurulmalı ve devamlılığı sağlanmalı.

• Tuvaletlerdeki bataryalar ve sabunluklar mümkünse fotoselli olmalı.

• Temizlik yapan personelin tıbbi maske ve eldiven kullanması sağlanmalı. Temizlik sonrasında personel maske ve eldivenlerini çıkarıp çöp kutusuna atmalı, ellerini en az 20 saniye boyunca su ve sabunla yıkamalı.

• Merkezi havalandırma sistemleri bulunan işyerlerinin havalandırması doğal hava sirkülasyonunu sağlayacak şekilde düzenlenmeli.

• İnternet kafelerin kapı ve pencereleri açılarak yeterli hava dolaşımı sağlanacak şekilde sık havalandırılmalı.