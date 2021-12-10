Haber Giriş: 10 Aralık 2021 Cuma 14:45Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Yüzlerce ton ağırlığında ekipman böyle taşındı
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, Türkali-2 kuyusundan Türkali-1 kuyusuna taşınan BOP ekipmanın görüntülerini paylaştı. Ağır iş sınıfı uzaktan kumandalı su altı robotu Kaşif de söz konusu operasyonda kritik görevler üstlendi.
Son Haberler
- 15:35
- 15:28
- 15:27
- 15:30
- 15:08
Sıradaki Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Derdimiz düşük faizle yatırımı teşvik etmek
Yükleniyor lütfen bekleyiniz