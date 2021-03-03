Haber Giriş: 3 Mart 2021 Çarşamba 15:12Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Türk dizileri dünyanın dört bir yanına köprü oldu
Türkiye dünya televizyon içeriği ihracatında ilk 5’te... Türk dizileri 150'yi aşkın ülkede talep görüyor, 700 milyondan fazla izleyiciye ulaşıyor. Peki küresel bir başarı hikayesine dönüşen Türk dizileri neden bu kadar talep görüyor?
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