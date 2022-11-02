Haber Giriş: 2 Kasım 2022 Çarşamba 11:39Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
TOGG'da neler netleşti?
Türkiye'nin ilk yerli otomobili Togg 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda, Gemlik'te görkemli bir tören ile banttan indi. Otomobili ilk kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan oldu. Böylece, kullanıcıların otomobilin satışa çıkacağı Mart ayında ne gibi özelliklere sahip olabileceği de netlik kazandı. İşte yerli otomobil Togg'un özellikleri...
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