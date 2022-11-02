Haber Giriş: 2 Kasım 2022 Çarşamba 11:32Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Zaman yaşlandıkça daha mı hızlı geçiyor?
Size de çocukken zaman sonsuzmuş gibi gelir miydi? Dersler hiç bitmeyecek, bir sonraki yıl gelmeyecek ve yetişkinlik uzun bir bekleme süresi gerektirecek... Oysa yetişkin olduktan sonra yıllar göz açıp kapayıncaya kadar geçiyor, öyle değil mi?
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