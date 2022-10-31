Haber Giriş: 31 Ekim 2022 Pazartesi 10:31Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
İstanbul Havalimanı 4 yaşında: 160 milyondan fazla yolcu ağırladı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, İstanbul Havalimanı'nın, COVID-19 salgınına rağmen kısa süre içinde Türkiye'nin havacılık alanında dünyanın en önemli aktarma merkezlerinden birine dönüştüğünü belirterek, "4 yılda toplam 1 milyon 109 bin 386 uçak iniş kalkış yaptı, 160 milyon 268 binden fazla yolcu ağırladı" dedi.
Son Haberler
- 11:55
- 11:55
- 11:42
- 11:43
- 11:25
Sıradaki Haber
Togg'un C-Sedan ve C-X Coupe modelleri göründü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz