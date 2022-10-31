Haber Giriş: 31 Ekim 2022 Pazartesi 10:26Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Tarım ve Orman Bakanlığı dondurma için yeni kriterler belirledi
Türk Gıda Kodeksi Dondurma Tebliği yürürlüğe girdi. Meyve veya sebze kullanılarak üretilen çeşnili dondurmada meyve veya sebze oranı kütlece en az yüzde 15 olacak. Ürünlerin üretiminde ve piyasaya arzında alkol ve/veya alkol içeren ürünler bileşen olarak kullanılamayacak.
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