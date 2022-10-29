Haber Giriş: 29 Ekim 2022 Cumartesi 23:34Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Togg banttan indi, fiyatı şubatta açıklanacak
[Fotograf: TRT SPOR]
Türkiye'nin vizyon projeleri arasında yer alan Togg'un seri üretiminin yapılacağı Gemlik Kampüsü'nde açılış töreni düzenlendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Togg'un fiyatının, ön satışın başladığı şubat ayında açıklanacağını söyledi.
Etiketler: TOGG
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