Haber Giriş: 24 Ekim 2022 Pazartesi 13:53Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
İngiltere'de yeniden seçim: Rishi Sunak çok yakın
İngiltere’de Liz Truss’ın istifasının ardından Muhafazakar Parti’de liderlik yarışı sürüyor. Boris Johnson’ın adaylıktan çekilmesiyle 100'den fazla milletvekilinin desteğini alan Rishi Sunak dışında bir aday yok. Bu durumda İngiltere'nin yedi hafta içinde görülen üçüncü başbakanı saatler sonra belli olabilir.
Son Haberler
- 14:04
- 14:00
- 13:32
- 13:28
- 13:48
Sıradaki Haber
İstanbul da artık Michelin yıldızlı restoranlara sahip
Yükleniyor lütfen bekleyiniz