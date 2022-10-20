Haber Giriş: 20 Ekim 2022 Perşembe 17:05Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
İstanbul da artık Michelin yıldızlı restoranlara sahip
100 yıldan uzun bir süredir yayınlanan Michelin Rehberi dünyadaki en iyi restoranları listeliyor. Bu yıl 53 Türk restoranı da rehberde yer aldı. Ayrıca, Türkiye'nin ilk "Michelin Yıldızı" alan restoranları da belli oldu. Peki, bu rehber nasıl ortaya çıktı, yıldız alacak restoranlar nasıl seçiliyor?
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