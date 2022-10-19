Haber Giriş: 19 Ekim 2022 Çarşamba 11:08Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
İskelet kas kütlenize gereken önemi veriyor musunuz?
Diyabet, obezite, Alzheimer… Çevremizde sıklıkla duyduğumuz bu hastalıklarda kas kütlelerinin oldukça önemli bir rolü olduğunu biliyor muydunuz? Genellikle yağlanmayla ilişkilendirilen hastalıklarda, mücadele edilmesi gereken asıl konu kas kaybı.
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