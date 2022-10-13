Haber Giriş: 13 Ekim 2022 Perşembe 20:40Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın: Memurun işini yapan memur olsun
Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, "Sözleşmeli istihdam ara yol olmaktan ana yol olmaya dönüştü. Aynı işi yapan hem memur hem işçi, süreli sözleşmeli, süresiz sözleşmeli gibi ayrımlar ortadan kalksın. Kamuda bu anlamda bütünlük sağlanabilsin" dedi
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