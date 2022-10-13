Haber Giriş: 13 Ekim 2022 Perşembe 20:39Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
TCG Anadolu kapılarını ilk kez açtı
Yerli ve milli savunma sanayiinin tek parçada ürettiği en büyük ürün olan TCG Anadolu gemisi ilk kez basın mensupları tarafından görüntülendi. Türk savunma sanayiinin yüz akı projelerinden biri olan TCG Anadolu sahip olduğu imkan ve kabiliyetlerle ülkemizi çok farklı alanlarda oldukça değerli bir konuma taşıyor.
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