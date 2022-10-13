Haber Giriş: 13 Ekim 2022 Perşembe 20:29Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Milyonları ilgilendiren Torba teklif TBMM'ye sunuldu
Çalışanlara elektrik ve doğal gaz desteğine vergi muafiyeti, öğrenim ve katkı kredisinin faizsiz geri ödenmesi ile varlık yönetim şirketlerine devredilen 2 bin 500 liraya kadar olan icra takibindeki borçların tasfiyesini de içeren ekonomiye ilişkin "torba" kanun teklifi, TBMM Başkanlığına sunuldu.
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