Haber Giriş: 13 Ekim 2022 Perşembe 09:36Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Gıda takviyesi alırken internet üzerindeki satıcılara yönelmeyin
Vitamin ve mineral eksikliğini gidermek için kullanılan gıda takviyelerini genelde daha düşük fiyatlı olduğu için internetten satın alanların sayısı azımsanmayacak kadar fazla. Ancak uzmanlar bu takviyelerin sadece eczaneden alınması gerektiği konusunda uyarıda bulunuyor.
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